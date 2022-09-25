AK PARTİ'Lİ TURAN, KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ TURAN, KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI

25.09.2022 18:20

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulundu. Turan, Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada adaylık onayı almadığını vurgulayarak, Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız Değil misiniz' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulamadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine yanımda mısınız der mi 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var Sana güvenmeyenle ne işin var Seninle yürümeyenle ne işin var Bir insan ekibine benimle misiniz der mi O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin Değil misin diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK PARTİ'Lİ TURAN, KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ TURAN, KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika
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