AK Parti'li Uslu, Türkiye'nin Suriye'de barışı ve esenliği korumayı amaçladığını söyledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Uslu, Türkiye'nin Suriye'de barışı ve esenliği korumayı amaçladığını söyledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'nin, Suriye'deki amacının barışı ve esenliği korumak olduğunu belirtti.

10.12.2024 17:48
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'nin, Suriye'deki amacının barışı ve esenliği korumak olduğunu belirtti.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de kabul edildiğini hatırlattı.

İnsan haklarını savunmanın, bütün insanlığın görevi olduğuna işaret eden Uslu, insan haklarının bir güne sığdırılamayacağını söyledi. Uslu, göç, savaş, ırkçılık, İslamofobi ve nefret suçları gibi tehditlere karşı sessiz kalmanın insanlığın vicdanını susturmak anlamına geleceğini vurguladı.

Türkiye'nin, insan hakları alanında evrensel savunucu konumunda olduğunun altını çizen Uslu, Türk medeniyetinin her zaman mazlumlara kapısını açtığını dile getirdi.

Zulümden kaçanlara gönül ve sınır kapılarının açıldığını ifade eden Uslu, Suriye'de yaşananlar karşısında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, tarihin de bunu yazacağını anlattı.

"Doğu'da insanlar, Batı'da insanlık ölüyor"

Atay Uslu, Türk milletinin, muhalefetin nefret diline rağmen medeniyet değerlerinden vazgeçmediğini belirtti.

Tarihin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani ve vicdani duruşunu da yazacağına dikkati çeken Uslu, "Suriye'de yeni bir siyasi gerçeklik var. Yeniden anayasasıyla, siyasi ve ekonomik yapısıyla bir Suriye oluşacak. Türkiye olarak bu coğrafyadaki ve Suriye'deki amacımız barışı ve esenliği korumak, devam ettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin süreceğini dile getiren Uslu, son iki günde geçişlerin hızlandığını kaydetti.

Yeni sınır kapılarının açıldığını söyleyen Uslu, Yayladağı Sınır Kapısı'nın da 10 yıl sonra yeniden açıldığını ifade etti.

Uslu, Avrupa'daki aşırıcılığın insanlık onurunu yaraladığının altını çizdi.

İklim değişikliğinin de göçü tetiklediğine dikkati çeken Uslu, iklim göçü süreciyle ilgili hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Gazze ve Lübnan'da insanlık dramı yaşandığını, soykırım suçu işlendiğini belirten Uslu, yaşananlara karşı dünyanın susmaya devam ettiğini vurguladı. Uslu, "Doğu'da insanlar, Batı'da insanlık ölüyor. Batı'daki ölüm daha büyük, bu insanlığın ölümüdür. Bunun fark edilmesi gerekir. Yalnızca çocuklar, siviller ölmüyor, insani değerler de ölüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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