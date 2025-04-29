AK Parti'li Yazmacı'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin "O gün, geçmiş darbeler döneminde olduğu gibi millet iradesi susturulamadı. O gün, birilerinin sandık dışı yöntemlerle yön vermeye çalıştığı Türkiye, milletimizin güçlü duruşu ve AK Parti kadrolarının cesareti sayesinde demokratik hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan 2007'de yayımlanan e-muhtırayı değerlendirdi.

"Bu tarih, demokrasiyi katletmek isteyenler adına utanç anı olarak hafızalarda kalırken, bizler adına demokrasiye sahip çıkılan, dik duruşun, kararlılığın bir göstergesidir." ifadesini kullanan Yazmacı, 18 yıl önce Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan e-muhtıra ile Türk demokrasisine balta vurulmak istendiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek milletin iradesine el konulmaya çalışıldığını söyledi.

Yazmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının muhtıracılara ve cunta meraklılarına pabuç bırakmadığını, vesayetçilere boyun eğmediğini belirtti.

Erdoğan liderliğindeki hükümetin o gün, millet iradesine yönelik bu teşebbüs karşısında tereddüt etmeden, milletten yana tavır aldığını ve darbe teşebbüsüne karşı dik durarak, kararlı tavrını hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin ortaya koyduğunu dile getiren Yazmacı, "O gün, geçmiş darbeler döneminde olduğu gibi millet iradesi susturulmadı. O gün, birilerinin sandık dışı yöntemlerle yön vermeye çalıştığı Türkiye, milletimizin güçlü duruşu ve AK Parti kadrolarının cesareti sayesinde demokratik hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen bu kararlı mücadele, sadece bir siyasi iradenin değil, topyekun Türk milletinin vesayet zincirlerini kırdığı tarihi bir direniş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin demokrasiyi güçlendirmek, milli iradeyi korumak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yazmacı, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Erdoğan'a ve onun kadrolarına 'cuntacı' yakıştırmaları yapan CHP Genel Başkanı için bir kez daha Allah'tan akıl fikir ihsan etmesini diliyorum. Cuntayla, vesayet odaklarıyla mücadele eden lidere laf atmaya çalışırken aklınızı başına alın, tarihi gözünüzün önüne getirin, kimin cunta sevicisi olduğunu siz daha iyi bilirsiniz." diye konuştu.