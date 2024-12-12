AK Parti'li Yıldırım, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nun Suriye'de inceleme yapacağını bildirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Yıldırım, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nun Suriye'de inceleme yapacağını bildirdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Biz de inşallah yakında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu olarak o bölgedeki...

12.12.2024 16:47
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Biz de inşallah yakında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu olarak o bölgedeki incelemelerimizi yapacağız. Oradaki insanlık dışı muamelelerin hepsini tüm dünyaya yeniden göstereceğiz. Görmeyenlere göstereceğiz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık 1948'te kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bugün yürürlükte olmadığının görüldüğünü söyledi.

Yeni bir insanlık çağına muhtaç olunduğunu vurgulayan Yıldırım, bu çağın kapısını açacak kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi. Yıldırım, Erdoğan'ın, 13 yıl önce Suriye'deki zulümden ve ölümden kaçan insanlara ülkenin kapılarını açarak vicdanlara hitap ettiğini kaydetti.

Adem Yıldırım, Türkiye'nin, bölgesinde aktör olduğunu ve bölgedeki tüm varyasyonlarda kendi politikasını ortaya koyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugünkü Suriye yeniden şekillenecektir. Suriyeliler, artık Suriye'ye özgürce koşmaya başlıyor. Sınır kapılarına, Şam'a, Halep'e bakın; Suriye'nin değişik illerine giden insanlar adeta özgürlüklerine koşuyorlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "Esad'la görüş" sözlerini eleştiren Yıldırım, "Böyle bir siyaset, dış politika anlayışıyla bu ülkeyi nasıl yönetmeye kalkıyorlar, anlayabilmiş değilim. Çok komik ve ucuz bir siyaset." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Yıldırım, Suriye'deki insan hakkı ihlallerine dikkati çekerek, "Biz de inşallah yakında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu olarak o bölgedeki incelemelerimizi yapacağız. Oradaki insanlık dışı muamelelerin hepsini tüm dünyaya yeniden göstereceğiz. Görmeyenlere göstereceğiz. Zalimlik, hainlik, diktatörlük, hukuksuzluk, insan hakları ihlali nedir bunu hep birlikte göstermiş olacağız." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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