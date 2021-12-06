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AK Parti'li Yılmaz: "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı" - Son Dakika

AK Parti'li Yılmaz: "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı"

06.12.2021 15:48
AK Parti'li Yılmaz: "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1934'te, kadınların oy kullanmalarının ve aday olabilmelerinin önünün açıldığını anımsattı.

TBMM'de bir kadın milletvekili olarak, kendilerini bu hakka 87 yıl önce kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Yılmaz, Atatürk'ün ortaya koyduğu bu vizyonun, ondan sonra gelen vesayetçi zihniyetlerce devam ettirilmediğini söyledi. Yılmaz, kadınların kılık kıyafetlerine göre ayrıldığını, başta seçilme hakkı olmak üzere, kadınların Anayasal haklarından mahrum bırakıldığını belirtti.

Lafta demokrasiyi ve eşitliği kimseye bırakmayanların, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de başörtülü kadınlara tahammül edemediğini dile getiren Yılmaz, Atatürk'ün vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınların parlamentodaki temsil oranının hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmadığını hatırlattı.

Yılmaz, ülkeye, millete ve kadınların Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan tablonun, AK Parti iktidarınca değiştirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 24, temsil oranı yüzde 4,4 iken 2007'de bu sayı 50'ye, temsil oranı da 9,1'e yükselmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu sayı 79'a çıkmış, temsil oranı da yüzde 14,4'ü bulmuştur. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 98'e, temsil oranı yüzde 17,82'ye çıkmıştır. 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde kadın milletvekili sayısı 101'i bulmuştur. Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Kadınlarımızın siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri başarıların çoğunun altında AK Parti'nin imzası vardır."

CHP'nin Mersin mitingine de değinen Yılmaz, 7 benzemez partinin bir araya gelerek hemen hemen bütün illerden taşıma insan toplayıp miting yaptığını, oradaki vatandaşların en az yüzde 80'inin dışarıdan taşımayla getirildiğini ifade etti.

Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı" - Son Dakika
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