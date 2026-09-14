AK Parti\'li Zorlu: Ahilik\'i tüm dünyaya sunmak istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Ahilik bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınıp, tüm dünyaya sunmak istiyoruz" dedi.

Ankara'da AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından 'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabı ve 'Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a' belgesel filmi için tanıtım programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türk Dünyası Entegrasyonu temsilcileri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKDİM YAZISI

'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında, "Tarih, yalnızca akıp giden zamanın yahut geçmişte yaşanmış hadiselerin kronolojik bir dökümü olarak görülemez. Tarih, milletlerin hafızası, medeniyetlerin kök hücresi ve geleceğe yön veren sarsılmaz bir pusuladır. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan o devasa gönül coğrafyasını asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsur, bizi biz yapan ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir. Bu aidiyetin en müşahhas, en köklü ve cemiyet hayatımızı derinden şekillendiren nişanelerinden biri de şüphesiz Ahilik geleneğidir. Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkar örgütlenmesi olmanın çok ötesindedir. İnançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan, ticareti ve emeği yüksek bir ahlak nizamıyla teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında ilim, irfan ve kardeşlikle yanan meşale, Ahi Evran-ı Veli'nin rehberliğinde Anadolu'yu mayalamış, topyekun bir medeniyetin manevi ve iktisadi direncini oluşturmuştur. Ahi Evran'ın, 'Hak ile sabır dileyip gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' şeklindeki derin hikmeti, yüzyıllar boyunca zanaatın, üretimin ve toplumsal barışın temel dayanağı olmuştur. Alvarlı Efe Hazretleri'nin; 'Alanda satanı gözet, satanda alanı gözet, karında kalanı gözet, Mevla'dan al, Mevla'ya ver' mısraları bu kadim felsefenin adalete, kanaate ve diğerkamlığa verdiği önemi en veciz şekilde hülasa etmektedir. Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş ustamızın, 'Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir' sözü, alın terinin hiçbir ideolojiye veya hizbe ipotek edilemeyecek kadar mukaddes olduğunun altını çizmektedir. 'Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk dünyası asrının inşasında, küresel adaletsizliklere, vahşi rekabete ve merhametini yitirmiş modern iktisadi çarklara karşı vereceğimiz en güçlü cevap, ecdadımızın Ahilik şuurunu çağdaş bir vizyonla yeniden ihya etmektir. Ortak kültürel hafızamızı diri tutan, gençlerimize ilham veren ve ata yurttan ana yurda kurulan gönül köprülerini akademik bir zeminle tahkim eden bu çalışmada emeği geçen tüm bilim insanlarını ve araştırmacıları tebrik ediyorum. Bu vesileyle, helal rızkının peşindeki tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerime Rabb'imden hayırlı kazançlar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BÖLGENİN TERÖRDEN ARINDIRILMASI EN ÖNEMLİ KAZANIM'

Tanıtım programında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, bölgesel iş birliklerinin ileriki dönemde çok önem kazanacağını belirterek, " Politika, diplomasi, mevcudu yönetmektir ama en çok geleceğe yönelik gelişmeleri takip edip onların fırsatlarını değerlendirmektir. Biz, küresel aktör olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Gerekli inisiyatifleri alıyoruz. Önümüzdeki dönemde istikrarın ve iş birliğinin olmadığı bölgeler kaybedecek. Biz de bölgemizde olanlarla ilgili inisiyatif alıyoruz. Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alındığında da bizim ortaya koyduğumuz 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'nin ne kadar hayati olduğu ortaya çıkmaktadır. Biz, bölgede terörün arındırılmasının en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı sağlamazsanız istikrarı sağlayamazsınız. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde inisiyatif alabilmenin yolu; güçlü bir birey, toplum inşa etmektir. Bunlar olmadan sürdürülebilir bir siyasal istikrar olmaz. Toplumsal dayanışmayı sağlamak için Ahi Evran'dan daha iyi bir örnek gösterilebilir mi? Bu toplumsal dayanışmaların arzu ettiğimiz şekilde sağlanabilmesinin adresi, Ahi Evran ve ilkeleridir" dedi.

'ÖNEMLİ İLKELERİ BİR ARADA GÖRÜRÜZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise editörlüğünü gerçekleştirdiği 'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabında, Anadolu ile Türkistan arasında, Hoca Ahmet Yesevi ile Ahi Evran arasındaki düşünce birlikteliğini ortaya koymaya çalıştığını kaydetti. Zorlu, "Elde ettiğimiz bulgular, gerçekten hayal ettiğimiz, iddia ettiğimiz ve gönülden dilediğimiz bu birlikteliği ortaya koyan bulguları bizlere sundu. 'Hoca Ahmet Yesevi' dediğimiz zaman emeğin kutsallığı, insan sevgisi, kadına saygı ve birlik temelli bir ekonomi modelinin inşasını da görmüş oluruz. Hakikat; dua ve ibadetle başlar ancak pazarda dürüst ticaretle neticelenir. İşte bu, yüzyıllar sonra, Anadolu topraklarına gelip yerleşen ve bir çığır açan Ahi Evran'ın ve onun ortaya koyduğu Ahilik düşünce ve meselesinde karşılık bulmuş ve tecessüm etmiştir. 'Ahilik' dediğimizde çok önemli ilke ve değerleri de bir arada görürüz. Dürüstlük, liyakat, cömertlik, toplumsal fayda ve daha saymakta zorlanacağımız pek çok ilke, o günün koşullarında dünyada varlığı bile bilinmeyen toplam kalite yönetiminin temellerini atan bir duruşu da bizlere sunmaktadır" dedi.

Zorlu, Ahilik'in UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ve ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, geniş gönül coğrafyamızı her anlamda dünyaya gösterecek bir iradenin temsilcileri olmaya çalışıyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile çok sıkı bir iş birliği içerisinde olduk. Ahilik, bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ve ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınarak bunu tüm dünyaya sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Zorlu, ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, bütün Türk dünyasındaki mesleki teknik eğitim ve çıraklık okulları sistemlerinin Ahilik ilkeleriyle uyumlaştırılması için de çalışmalara devam ettiklerini söyledi.