AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Darende\'de Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile Cumhur İttifakının adayı olan Darende Belediye Başkan Adayı Alican Bozkurt'un seçim bürosu açılışına katıldı.

Yoğun katılım ve coşkunun olduğu açılışta Darendeliler Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er'e büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir adayı Sami Er, Darende bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' diyerek, Malatya'nın her köşesini çok iyi bildiğini ve göreve geldiklerinde tüm ilçeler ile uyum içerisinde çalışarak Malatya'yı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

AK Parti ile MHP'nin birlikte hareket ettiği Cumhur İttifakının önemine vurgu yapan Er, "Aynı davanın insanlarıyız, hepimiz aynı davaya inanmışız. Bu dava inancımızdan dolayı ben aday olamadım diye küsüp, darılacak, gidecek değiliz. Eğer bir küsme, darılma, gönül koyma olursa ilçemiz kaybeder, Malatya'mız kaybeder, Türkiye'miz kaybeder. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin en zor dönemlerden geçtiği bir süreçte kurulmuş bir birlikteliktir. Ülkemiz sürekli dış güçler tarafından saldırı altındadır. Coğrafyamıza baktığınız zaman çevredeki diğer ülkelerde olan biteni görüyorsunuz. Türkiye'yi de bu şekilde bölme adına 15 Temmuz'u, 17/25 Aralık'ı hayata geçirdiler ama Allah'a şükürler olsun sizlerin desteği ile bu süreçleri atlattık. İşte bu süreçte kurulan Cumhur İttifakı ile de devletimiz dimdik ayakta. Tüm badirelere göğüs gerdik" dedi.

Cumhur İttifakı olarak her seçimde büyük zaferler elde ettiklerini dile getiren Sami Er, bu seçimde de yine Cumhur ittifakı olarak Malatya'da en iyi sonucu alacaklarını söyledi. Uzun dönem belediyecilik tecrübesinin bulunduğunu ve Malatya'da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunduğunu hatırlatan Er, bu bilgi ve birikim ile deprem sonrası ağır yara alan Malatya'da şehri eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim bürosunun açılışının ardından beraberinde AK Parti Malatya Milletvekilleri ile Darende Belediye Başkanımız İsa Özkan'ı da makamında ziyaret etti.

Sonrasında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret eden Er ve milletvekilleri, ilçe merkezinde de esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. Sami Er, Darende programının dönüş yolunda Kozluca Mahallesi'ni ziyaret ederek burada esnaflarla bir araya geldi. - MALATYA