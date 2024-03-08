AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er: İşimiz gücümüz Malatya olacak

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, geçmişte edindikleri bilgi ve birikim sayesinde iletişim ağlarının her alanda geniş olduğunu belirterek, "İşimiz gücümüz Malatya olacak" dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya'nın beklentisinin ne olduğuna dair bir saha çalışması yaptıklarını ve burada önceliğin deprem sonrası hizmetler olduğunu söyledi. Bunların başında elektrik kesintileri, internet sıkıntısı, su, kanalizasyon gibi sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Er, "En önemlisi telekomünikasyon iletişimi sorunu. Hakikaten her konteyner kentte karşılaştığımız bir sorundu bu. Çok kıymetli Mehmet Beytur, benim öğrencilikten beri arkadaşım. Sağ olsun bizi ziyarete geldiler, Telekom ekibiyle birlikte. Deprem bölgelerini ziyaret ediyorlar. Bu vesileyle de Malatya'mızın sorunlarına köklü çözüm getireceklerdir. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Belediyecilik ve TOKİ gibi kurumlardaki tecrübelerinin de verdiği artı ile geniş bağlantıları olduğuna değinen Sami Er, "Malatya için bir şey lazım olduğunda Ankara'da anında ulaşabileceğimiz bir networkumuz var. Bu da Malatya'mız için büyük bir artı olacaktır. Şimdi Telekom'a ilgili ben eminim ki bundan sonra da sırtımız yere gelmez. Mehmet Beytur ve ekip arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, işimiz gücümüz Malatya olacak" diye konuştu. - MALATYA