AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

19.03.2022 18:19
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde İl Başkanı İhsan Koca'nın divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, dün Türkiye'nin ve dünyanın medarıiftiharı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığını söyledi.

"20 yılda Türkiye'yi her alanda en az 4 kat büyüttük. Partimizi hangi hayallerle, hangi ideallerle kurduğumuzu biliyoruz. Kadim davamızı hayata geçirme adına siyasette var olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında teşkilatlar olarak dimdik durarak bu mücadeleyi başarıyla bu noktalara getirdik." dilen Tüfenkci, 2023 seçimlerinin önemine değindi.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz Türkiye'ye kazandırdıklarımızı, kazanımlarımızı geriye götürmeme mücadelesidir. 6 parti bir araya gelerek eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşuyorlar. Biz istiyoruz ki bu milletin sözü olsun. Vesayet odaklarının sözü olmasın. Bizim mücadelemiz milletin mücadelesi."

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin dünyadaki son gelişmeler karşısında tek amacının barışın hakim olması olduğunu ve buna yönelik yürüttüğü diplomasi ile büyük takdir topladığını belirtti.

Antalya Diploması Forumu'nun bir diplomasi başarısı olduğunu ve orada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğunu dile getiren Çalık, iki gün önce Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sözünü verdiği şehre kazandırılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Rusya- Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin aldığı pozisyonun tüm dünya tarafından takdir edildiğini ifade ederek, "Böyle bir muhalefete rağmen Türkiye yoluna devam ediyor. Büyümesine devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık eser siyaseti ile ülkeyi nereden nereye getirdiğini çok iyi biliyoruz. Bu millet Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Bundan sonra da duracağına eminim." dedi.

Darende Belediye Belediye Başkanı İsa Özkan sinevizyon eşliğinde belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500
AK Parti ' Daraltılmış İl Danışma Meclisi' toplantısı yapıldı AK Parti ' Daraltılmış İl Danışma Meclisi' toplantısı yapıldı

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement