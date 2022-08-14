Kahtalı: "AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu" - Son Dakika
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Kahtalı: "AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu"

14.08.2022 13:24
Kahtalı: "AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti'nin 21' inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti'nin 21' inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu ifade eden Kahtalı, "Türkiye AK Parti ile birlikte adeta küllerinden doğdu. Allah'a hamd olsun AK Parti bu ülkede milletin umudu, yarınların güvencesi oldu" dedi.

AK Parti'nin 21 yıl önce 14 Ağustos 2001 yılında kurulduğunu hatırlatan Kahtalı, AK Parti ile Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve kalkındığını belirtti.

Siyasi ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemde AK Parti'nin milletin umudu olarak kurulduğunu kaydeden Kahtalı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan ve mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti kurulduğu andan itibaren mazlumların umudu, milletin partisi olmuştur. Girdiği ilk seçimle birlikte milletin takdirini kazanarak göreve başlayan AK kadrolar 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefi ve 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu ile gece-gündüz demeden büyük bir kararlılıkla ve hizmette sınır tanımayarak ülkemizde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşatmışlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti sayesinde ülkemizin başına bela olan terör bitme noktasına gelirken ülkemiz her alanda yerli ve milli projelerle tüm dünyada adından söz ettirmeye başladı. Yıllarca bir kangren gibi bu ülkenin etrafını saran sorunlar AK kadrolar sayesinde tek tek çözüldü, Türkiye gerek bölgesinde gerekse dünya siyasetinde büyük bir rol üstlenerek önemli bir konuma geldi ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri olmayı başardı. AK Parti bugün Türkiye'nin belki de 80 yılda alamadığı hizmetleri 21 yılda bu millete sağladı ve milletin yarınlara olan umudunu ve güvencesini garanti altına aldı. AK Parti bu milletin ta kendisidir, AK Parti bir çözüm ve hizmet partisidir. İçerisinde bulunduğumuz yeni dönemde de Türkiye'yi kalkındıracak, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin daha sağlam ve güçlü bir şekilde yerini almasını sağlayacak olan parti yine AK Parti'dir. Ben bu vesileyle mensubu olmaktan onur duyduğum milletin partisi AK Parti'nin 21'inci yılını kutluyor başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimize sayısız hizmetlerde bulunan bütün AK kadrolara teşekkür ediyorum. 2023 hedefine emin adımlarla gittiğimiz bu yolda partimize başarılar diliyor ve bizlere 21 yıldır güvenen milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahtalı: 'AK Parti milletin umudu yarınların güvencesi oldu' - Son Dakika

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