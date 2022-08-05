Kahtalı: "Biz bu ülkede terörü ve bütün kavgaları bitirdik" - Son Dakika
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Kahtalı: "Biz bu ülkede terörü ve bütün kavgaları bitirdik"

05.08.2022 10:33
Kahtalı: "Biz bu ülkede terörü ve bütün kavgaları bitirdik"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı,, "Biz bu ülkede terörü bitirdik, bu ülkede yaşanılan sağcı-solcu çatışmasını bitirdik.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı,, "Biz bu ülkede terörü bitirdik, bu ülkede yaşanılan sağcı-solcu çatışmasını bitirdik. Üniversitelerde yaşanılan kavgaları bitirdik, biz maşayla değil maşayı tutan elle hesabımızı gördük, o elin peşine düştük" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve partilerle birlikte Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

İlçede ilk olarak AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı, partililerle istişarelerde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Milletvekili Kahtalı, hizmette ayrım yapmadıklarını ifade ederek, "AK Parti olarak Batı'ya hangi çalışmayı, hangi yatırımı yapıyorsak Doğu'ya da aynı yatırımı, aynı çalışmayı yapıyoruz. Malatya merkezde hangi yatırımı yapıyorsak Hekimhan'a da aynı yatırımı yapıyoruz. Bugün Hekimhan'ın ulaşımının nereden nereye geldiğini herkes çok iyi biliyor. Yaptığımız tüneller sayesinde herkes ilçemize rahatlıkla gidip gelebiliyor. Hekimhan'a eğitimden sağlığa her alanda birçok yatırım yaptık, elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tarımsal anlamda verdiğimiz önemli destekler var, altyapıdan üst yapıya kadar Hekimhan'a büyük hizmetler verdik. Hekimhan bir maden bölgesi, madenin gün yüzüne çıkarılıp ticarete kazandırılması için önemli çalışmalarımız var. Allah nasip ederse özel sektör burada 3 milyarlık bir yatırım yapacak. 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize 12 milyon TL destek verdi. Bunlar hakikaten çok önemli rakamlar" şeklinde konuştu.

2023 yılında Türkiye'yi çok önemli bir seçimin beklediğine vurgu yapan Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor ve Allah'a şükürler olsun ülkemiz 20 yıl içerisinde büyük mesafeler kat etti. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımların en az 4-5 katı ülkemize kazandırıldı. Cumhurbaşkanımız Türkiye siyasetinin yanı sıra dünya siyasetine de damga vuran, adını dünya siyasetine altın harfler ile yazdıran çok büyük bir lider. İşte son olarak tahıl krizinin çözülmesinde büyük çaba sarf etti ve dünyayı aslında bir gıda krizi ile karşı karşıya kalmaktan kurtardı. Nerede bir sorun olsa nerede bir arabulucu gerekse Cumhurbaşkanımız elini taşın altına koyuyor ve o sorunu çözüyor. Bugün bütün dünya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi dilini ve siyasi yaklaşımını mercek altına almış vaziyette. Dünyada geçmişteki krizler aslında böyle liderler olmadığı için bence yaşandı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemiz son yaşanılan hadiselerle birlikte dünyada nasıl bir güç olduğunu da kanıtlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatını sürekli arttırdığını kaydeden Kahtalı, "Biz son iki yıldır üretime dayalı bir ekonomi modeline geçtik. Evet enflasyon var ama bizim ihracatımız da sürekli artıyor, sürekli büyüyen bir ülkeyiz. Ülkemizde 30 milyon sigortalı sayımız var. İhracatımız 250 milyar dolar civarında. Bizim 19 milyon öğrencimiz var, 13 milyon 700 bin emeklimiz var, sağlıkta 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Biz bu ülkede terörü bitirdik, bu ülkede yaşanılan sağcı-solcu çatışmasını bitirdik. Üniversitelerde yaşanılan kavgaları bitirdik. Biz maşayla değil maşayı tutan elle hesabımızı gördük, o elin peşine düştük. Ben şahsen 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Cumhurbaşkanımıza bir borcu olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum bir birey olarak, ülkemizin önünü açtı, ülkemizi kalkındırdı. Gelecek nesillerimize umut verdi, tüm mazlum coğrafyalara Allah'tan aşağı yardım ediyor. O yüzden 2023'te el ele verip Cumhurbaşkanımızı yeniden başa getireceğiz. İnşallah 2023'te 6'lı masayı ve onları yönetenleri tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Kahtalı daha sonra ilçede esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kahtalı, esnaf ziyaretinin ardından da ilçe Kaymakamı Muhammed Öztaş'ı ziyaret etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hakan Kahtalı, Milletvekili, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahtalı: 'Biz bu ülkede terörü ve bütün kavgaları bitirdik' - Son Dakika

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