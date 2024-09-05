Milletvekili Ölmeztoprak, KADEM Üyeleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Milletvekili Ölmeztoprak, KADEM Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Milletvekili Ölmeztoprak, KADEM Üyeleri ile Bir Araya Geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, KADEM Malatya İl Temsilciliği'ni ziyaret ederek yapılan projeleri değerlendirdi ve depremlerden etkilenen kadınlar ile çocuklara destek olma sözü verdi. Ayrıca, deprem şehidi Maşide Doğan'ın ismi bir kütüphanede yaşatılacak ve bu kütüphane toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir proje olarak hayata geçirilecektir.

05.09.2024 14:38
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, temasları kapsamında KADEM Malatya İl Temsilciliği'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberindeki partililerle birlikte KADEM Malatya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Vakfın kurulu Genç KADEM üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak depremlerde etkilenen kadınlar ile çocukların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

İl Temsilcisi Saliha Sırma, Genç Kadem Başkanı Merve Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri gerçekleştirilen toplantıda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Toplantımızda, önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız projeleri ve etkinlikleri ayrıntılı olarak gözden geçirdik. Ayrıca, önceki projelerimizin ve etkinliklerimizin geldiği noktalarla ilgili önemli notlar alıp fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin Teknofest için son hazırlıklarına şahitlik etmek bizlerin de heyecanını bir kat daha artırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Koordinatörü Işılay hanımın katkılarıyla, milli takım sporcuları ve depremde birinci derece yakınını kaybeden çocuklarımızın gerçekleştireceği buluşmanın son durumunu değerlendirdik. Bu özel etkinlik, çocuklarımıza ve gençlerimize moral ve motivasyon sağlamak amacıyla büyük bir öneme sahip. Sporcularımızın bu buluşmada yer alması, çocuklarımıza yalnız olmadıklarını ve toplumun onların yanında olduğunu hissettirecek" dedi.

"Hayata geçirilecek projeler toplumsal dayanışmayı güçlendirecek"

Depremlerde hayatını kaybeden KADEM üyesi Maşide Doğan'ın isminin okul kütüphanesinde yaşatılacağını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Deprem şehidi Maşide Doğan Kütüphanesi için gerekli kitap ve teçhizatlar temini konusunda ilgili kurumlarla ivedi bir şekilde iletişime geçilmesini kararlaştırdık. Kütüphanenin kurulumu, asrın felaketinin açmış olduğu yaraların sarılmasında büyük bir rol oynayacak. Afet sonrası yaşanan zorlukları hafifletmek ve çocuklarımıza, gençlerimize destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Eğitim ve bilgiye erişimin yanı sıra, kütüphane gençlerimiz için güvenli bir öğrenme ve sosyal etkileşim alanı sunacak. Bu alan, deprem sonrası psikolojik ve sosyal iyileşme süreçlerine katkıda bulunarak, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve geleceğe umutla bakmamıza yardımcı olacak. Kütüphanenin sunduğu kaynaklar ve etkinlikler, gençlerimizin zihinsel ve duygusal olarak iyileşmelerine destek sağlayacak, topluma yeniden güç kazandıracaktır. Bu sebeple kütüphanemizin en kısa sürede hizmete girmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Ölmeztoprak, KADEM Üyeleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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