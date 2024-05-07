AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt'ta Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt'ta Mahalle Sakinleriyle Buluştu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt\'ta Mahalle Sakinleriyle Buluştu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Topsöğüt ve Dilek mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Doğalgaz, altyapı ve üst yapı konularında çalışmaların takip edileceği belirtildi.

07.05.2024 15:25  Güncelleme: 15:33
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Yeşilyurt'ta temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Topsöğüt ve Dilek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Saha çalışmalarına Yeşilyurt ilçesinde devam eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bir araya geldiği Topsöğüt ve Dilek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.

Beraberinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Bakan Korkulu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Cavit Aslan, Hasan Atay, Mehmet Cüreoğlu ile birlikte mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bölgede doğalgaz, altyapı ile üst yapı konularındaki taleplerin öne çıktığını belirtilen konularla ilgili çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi.

Depremin yıktığı Malatya'da önceliklerinin kentin yeniden imarı ve ihyası olduğuna dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bunu yaparken rutin hizmetlerinde aksamaması için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek tek vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanları ile düzenli iletişim halinde olduklarını da belirten, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kent genelinde devam eden deprem yatırımlarının ise hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, hizmetlerin bütüncül bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Milletvekili Ölmeztoprak mahalle ziyaretlerinin ardından kent merkezinde ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt'ta Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

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