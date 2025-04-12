AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: "Üreticilerimizin yanında olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: "Üreticilerimizin yanında olacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: "Üreticilerimizin yanında olacağız"

Malatya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı ile birlikte zarar gören kayısı dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından bu kez de ciddi oranda zirai dondan etkilendi.

12.04.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı ile birlikte zarar gören kayısı dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından bu kez de ciddi oranda zirai dondan etkilendi. Hasar tespit çalışmalarına başlandığını, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sürecin titizlikle takip edildiğinin altını çizdi.

Malatya'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çağla dönemindeki kayısı ağaçları zirai dondan zarar görürken, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerin yanında olacaklarını açıkladı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, Malatya'da dolu, fırtına, kar yağışı ve zirai don olarak hafta boyunca etkili olmasından dolayı kayısı ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, üreticiye destek olunacağı mesajı vererek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kar yağışı, başta kayısı olmak üzere tüm meyve ağaçlarımızda büyük oranda hasara neden olmuştur. Malatya'mız, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Özellikle kayısı başta olmak üzere elma, kiraz, ceviz, badem gibi ürünlerdeki üretim yoğunluğu, şehrimizin meyvecilik potansiyelini artırmakta; bu da Malatya'mızı sadece Türkiye için değil, dünya ölçeğinde de önemli bir üretim merkezi haline getirmektedir. Bu geniş üretim potansiyeli doğal afetlerin etkisine de son derece açıktır. Bu tür afetlerin yol açtığı zararların telafisi için üreticilerimizin tarım sigortası sistemine dahil olması büyük önem taşımaktadır. Yaşanan her afetin, sigortasız üreticilerimiz için de büyük bir mağduriyet anlamına geldiğini de unutmamalıyız. Konu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya iletilmiştir. Dün akşamdan itibaren Sayın Bakanımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimiz ile birlikte Sayın Bakanımız ile bir görüşme gerçekleştirerek, kayısımız ve tarım ürünlerimizdeki son durumu iletmeyi ve gereken destekler konusunda da taleplerimizi dile getirmeyi hedefliyoruz."

Üreticilerin TARSİM'e hasar ihbarında bulunmalarının büyük önem taşıdığını, yaşanan afetin sigortasız üreticiyi de mağdur ettiğinin de unutulmayacağını ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, "Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde, üreticimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Son olarak yaşanan zirai don olayında kayısımız bölgelere göre küçük meyve, çiçeklenme ya da tomurcuk aşamasındaydı. Zirai don sadece kayısıyı değil; elma, kiraz, badem, ceviz ve bağ alanlarını da etkilemiş; ayrıca tarla bitkilerinde de ciddi zararlara neden oluşmuştur. Tarım arazilerinde gözlemlenen bu hasarların kapsamlı şekilde tespiti ve üreticimizin kayıplarının telafisi için ilgili tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede üreticilerimizin, hasar tespiti ve gerekli işlemlerin başlatılması için en kısa sürede TARSİM'e hasar ihbarında bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin emeğinin korunması adına bu süreç titizlikle takip edilmelidir. Sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi adına, yaşanan zararın net ve belgelenmiş bir şekilde ortaya konması büyük önem arz etmektedir. Üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde, büyük bir afet yaşayan üreticimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmak için birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Milletvekili, Çiftçilik, Politika, AK Parti, malatya, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: 'Üreticilerimizin yanında olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
Basın toplantısına damga vurdu Okan Buruk’tan TFF’ye bomba gönderme Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan TFF'ye bomba gönderme
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza

20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
01:39 Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
00:52 ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
00:35 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
00:19 Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 21:28:41. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: "Üreticilerimizin yanında olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement