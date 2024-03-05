AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, İstanbul\'un En Büyük Yeşil Alan Projesini Yapacaklarını Söyledi

Politika

AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın soruları yanıtladı. Maltepe için vaatlerini anlatan Ekşi, İstanbul'un en büyük yeşil alan projesini yapacaklarını söyledi.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK YEŞİL ALAN PROJESİNİ YAPACAĞIZ"

Maltepe'de yeşil alan projesine dikkat çekmek isteyen Ekşi, "Ben bir çevre aktivistiyim. İstanbul'un en çevreci başkanı benim. Bunu iddia ediyorum. Çevre ekoloji ve ekosistem üzerine hem Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik çalışmalara katıldım hem de 15 yıldır aktivist olarak çok önemli farkındalıkları, ülkemizin doğal varlıklarının korunması, yaşamın, hayatın sürdürülebilirliği noktasında önemli çalışmalara imza attım. İstanbul Botanik Park projesine çok heyecanlanıyorum. 8.2 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Gençlik merkezi, spor merkezleri, ekolojik köyler, sosyal donatı alanlarıyla bu alanı gençlerle buluşturacağız. Nefes alan çevreci bir ekonomik projedir. İstanbul'un en büyük yeşil alan projesi bu. 2 yıl içerisinde ilçemize kazandıracağız." dedi

"CHP'NİN 15 YILINI 'KAYIP YILLAR' OLARAK TANIMLIYORUM"

CHP ile aradaki oy farkı kapandı mı? sorusuna cevap veren Ekşi, "Maltepe adeta çöküntü alanına dönmüş. 18 mahallede bu görülüyor. Vatandaşlar bundan son derece muzdarip. Önemli konular hep halının altına süpürülmüş özellikle kentsel dönüşüm ve deprem gerçeği karşısında atılması gereken hızlı adımlar var. İmar planlarını onanalı 12-13 sene olmuş ama bu konuda bir çivi bile çakılmamış. Maltepe'de bu konuda çok geride kalmış. CHP'nin 15 yılını 'kayıp yıllar' olarak tanımlıyorum. Geçen seçimde CHP ile aramızda bir oy farkı vardı ama şimdi çok ciddi bir dalga boyu yakaladık. Bizim tecrübe, kalite ve güvenle inşa etmiş olduğumuz bir geçmişimiz var." şeklinde konuştu.