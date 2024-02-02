AK Parti Manisa\'da 11 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.
AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.
Erkan Kandemir, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ruhunun Manisa'nın dokusunda yer aldığını, "şehzadeler diyarı" olarak bilinen kentte siyaset yapmanın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.
Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.
Erkan Kandemir tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Yunusemre: Mehmet Çerçi
Şehzadeler: Yavuz Kurt
Demirci: Erkan Kara
Soma: Egemen Bülent Türkmen
Kırkağaç: Fevzi Ok
Köprübaşı: Regaip Topuz
Gördes: Muhammet Akyol
Ahmetli: Ahmet Alhan
Gölmarmara: Kamil Öz
Saruhanlı: Ekrem Cıllı.
AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.
Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Son Dakika › Politika › AK Parti Manisa'da 11 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?