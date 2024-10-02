AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç 2025'in ikinci yarısını işaret etti: Yatırımların artacağı bir dönem bizi bekliyor

Politika

Yeni yasama yılı öncesi TBMM bahçesinde Haberler.com'un sorularını cevaplayan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç; enflasyon, faizler ve yatırımlar konusunda önemli mesajlar verdi.

"TBMM'DE YENİ DÖNEM DAHA SAYGILI OLACAK"

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç şöyle konuştu: "Bu dönemin fikirlerin konuşulacağı bir dönem olacağını bekliyoruz. Milletvekillerinin birbirine karşı daha saygılı bir dönem olacağını düşünüyorum. Amacımız, hedefimiz bir. Buradaki siyasi partilerin tamamı ülkemizin geleceği, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak, ekonomik anlamda tam bağımsız bir ülke bırakmak hedefindedir.

"DIŞA KARŞI KENETLENMEMİZ LAZIM"

Hemen yanı başımızda İsrail'in pervasızca, hadsizce bir soykırım uyguladığını günlerce televizyonlarda canlı yayında izledik. Gazze'de bunu yaptılar. Son dönemde bakıyoruz bu Gazze ile yetinecek bir durum değil. Lübnan'a sardı işte, Yemen, Suriye ve sırada hangi ülkelerin olduğunu biz bilmiyoruz. Böyle bir ortamda bizim birlik beraberlik içerisinde, topyekûn yani iç ittifakımızı sağlayarak dışa karşı kenetlenerek aslında bizim bir şeyler yapmamız lazım. Tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize düşen görev, dünyadaki bu konjonktürü iyi okumak ve buna paralel olarak bizim bir adım atmamız lazım.

"ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE BAŞLADI"

Bir ekonomik daralmanın yaşandığını herkes gibi bizler de kabul ediyoruz. Bir pandemi yaşadık. Bu, bütün dünyayı etkileyen, küresel anlamda üretim zincirlerinin kırıldığı bir dönemden geçtik. Akabinde Ukrayna- Rusya savaşı, akabinde yanı başımızda İsrail'in hadsizliği. Biz ciddi bir deprem yaşadık. Bunun elbette ki etkileri olacak. Bunlar karşısında ekonomik daralmanın yaşanabileceğini öngördük. Bu ekonomik daralmayı ortadan kaldırmak için çalışma yürütüyoruz. Enflasyonun azaltılması noktasında. Enflasyon düşüş eğilimine başladı. Vatandaşımızdan şunu bekliyoruz: 6 ay, bir sene boyunca biraz daha sabır göstermeleri noktasında, özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşebileceği, faiz oranlarının düşebileceği, yatırımların artacağı bir dönem bizi bekliyor."