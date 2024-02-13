AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, eski belediye başkanlarıyla istişarelerde bulundu

Merkezefendi ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, eski belediye başkanlarıyla da görüşerek istişarelerde bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, saha programlarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Saraylar Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Başer, bölge esnafının sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Yeni dönemde Merkezefendi'de hayata geçirmeyi planladıkları hizmetlerle ilgili bölge esnafına bilgi veren Başkan Adayı Başer, vatandaşlardan tam not aldı. Merkezefendi'nin AK Parti belediyeciliği anlayışıyla vizyoner bir kimliğe büründüğünü ifade eden esnaflar, ilçenin hak ettiği konuma gelmesi için yeniden eser ve hizmet belediyeciliği ile yönetilmesi gerektiğini belirttiler. AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ise "Esnaf kardeşlerimizi ziyaret edip onların fikirlerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Onlar bizim sahadaki gözümüz, kulağımız. Her bir hemşehrimizin talebi bizim için çok değerli. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda 'daha yaşanılabilir bir Merkezefendi' hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Eski başkanlarla da istişarelerde bulundu
Gün içinde önceki dönem Gümüşler ve Servergazi belediye başkanlarını da ziyaret eden Başkan Adayı Başer, eski başkanlarla istişarelerde bulundu. İlçenin kalabalık mahallelerinden oluşan eski Gümüşler Beldesi'nde 1994-1999 döneminde belediye başkanlığı yapan Mehmet Emin Değirmen, başkan adayı Başer'in Merkezefendi için büyük şans olduğunu belirterek, kendisini desteklediğini söyledi. Merkezefendi'nin bir diğer yoğun bölgesi olan eski Servergazi Beldesi'nin tek belediye başkanı olan Nihat Yeniyol ise Merkezefendi'nin Türkiye'ye örnek bir ilçe olma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, Başkan Adayı Ekrem Başer'e başarı dileklerini iletti.
Belediyecilikte istişarenin ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yapan Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, "İlçemize uzun yıllar boyunca hizmet vermiş önceki dönem belediye başkanlarımızın görüş ve tavsiyeleri bizim için oldukça kıymetli. Her fırsatta değerli büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Onların katkılarıyla Merkezefendimizde hizmet destanları yazacağız. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ
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