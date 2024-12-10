AK Parti Milletvekili Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlara uygun olanakları ile kayak severleri ve kış sporları meraklılarını merkeze davet etti. Cıngı, basın toplantısında Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti. Erciyes'in modern kış turizmi olanakları, yüksek taşıma kapasitesi ve kask kullanım zorunluluğu gibi güvenlik önlemleri ile dikkat çekti.

10.12.2024 19:47
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, tüm kayak severleri ve kış sporlarına ilgi duyanları Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için taziye dileklerini iletti.

Erciyes Dağı'nın, Kayseri'nin gözbebeği ve Türkiye'nin en modern kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin, uluslararası standartlara uygun teleferik sistemleri ve her seviyede kayak severe hitap eden pist seçenekleriyle dünya çapında tanınan bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Erciyes'in dünyanın en meşhur markaları tarafından üretilmiş en son güvenlik teknolojisini kullanan teleferikleriyle saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu anlatan Cıngı, ilk yardım ve arama kurtarma eğitimlerini almış tam donanımlı 30 kişilik güvenlik ekibinin pistlerde sürekli devriye gezdiğini söyledi. Cıngı, Merkezin muhtemel bir kaza, düşme, çarpışma gibi fiziki risklere karşı kask kullanımını mecburi kılan dünyadaki ilk kayak merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Erciyes'te on-pist ve off-pist olmak üzere toplam 112 kilometre uzunluğunda Alpler standardında birbiriyle bağlantılı 41 farklı kayak pisti bulunmaktadır." diye konuştu.

AK Parti'li Cıngı, tüm kayak severleri ve kış sporlarına ilgi duyanları Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet Etti - Son Dakika

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