AK Parti Milletvekili Dönmez: Belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlama yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Dönmez: Belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlama yok

AK Parti Milletvekili Dönmez: Belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlama yok

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlamanın olmadığını bildirdi. Dönmez, tasarruf tedbirlerinin belediyelerin asli görevlerini etkilemediğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak yerel yönetimlere daha fazla kaynak ayırılmasını hedeflediğini belirtti.

17.05.2024 13:37
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlamanın olmadığını bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, tasarruf tedbirlerine ilişkin Eskişehir'de yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliğini ve mali disiplinini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyunda yerel yönetimlerin bazı tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerini üzülerek takip ediyoruz. Bu tedbirlerin temel amacı, kamu kaynaklarının daha verimli kullanmak ve asli hizmetlerin etkin bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya engellemeye neden olmadan, yalnızca gereksiz harcamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu anlamda merkezi bütçeden belediyelere ayrılan ödeneklerde bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Tasarruf tedbirlerinin hiçbir şekilde belediyelerin asli faaliyetlerini engellemediğini vurgulamak isteriz."

Dönmez, tedbirlerin, belediyelerin asli görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamayı amaçladığını aktardı.

Belediye hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğine değinen Dönmez, "Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir. Tasarruf tedbirlerinin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ve bu sayede yerel yönetimlerin de asli görevlerine daha fazla kaynak ayırabileceğini belirtmek isteriz. Bu kapsamda, belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Dönmez: Belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlama yok - Son Dakika

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