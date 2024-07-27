AK Parti Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı Soğanlı Vadisi'ni Anlattı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı Soğanlı Vadisi'ni Anlattı

AK Parti Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı Soğanlı Vadisi\'ni Anlattı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM'de yaptığı konuşmada Soğanlı Vadisi'ni tanıttı ve yapılan yatırımlarla Kayseri'nin tarihi eserlerinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

27.07.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM'de almış olduğu 1 dakikalık söz hakkı dahilinde Soğanlı Vadisi'ni anlattı.

Yapılan yatırımlarla 6 bin yıllık medeniyet tarihi olan Kayseri'nin bütün eserlerinin gün yüzüne çıkarıldığına değinen Cıngı, Soğanlı Vadisi'ni örnek gösterdi. Cıngı, balon turizmi başta olmak üzere yürüyüş yolları, tarihi kiliseleri ve el emeği bebekleriyle ünlü Soğanlı Vadisi'nin; tüm vatandaşları ziyarete beklediğini hatırlattı. Murat Cahid Cıngı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli milletvekilleri, Kayseri'miz 6 bin yıllık medeniyet tarihiyle, özellikle de son yıllarda Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Erciyes Kayak Merkezi yatırımlarıyla dünya çapında bir turizm destinasyonu haline gitmek üzere hızla ilerlemekte. Bunun yanı sıra, yine Kayseri Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla şehrimizdeki o 6 bin yıllık medeniyetin bütün eserleri gün yüzüne çıkarılıyor. Bunların en başında da yine Kapadokya'nın Kayseri sınırları dahilinde bulunan Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı Vadimiz geliyor. Soğanlı Vadimiz son yıllardaki restorasyon çalışmalarıyla çok önemli bir mesafe kat etti. Özellikle sıcak hava balonculuğu noktasında çok iyi bir yerdeyiz, her gün 20 balon havalanıyor. Bunun yanı sıra, yürüyüş yolları, 3'üncü yüzyıldan kalma kiliseleri ve Soğanlı bebekleriyle Soğanlı'mız tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı ziyaret için bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı Soğanlı Vadisi'ni Anlattı - Son Dakika
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