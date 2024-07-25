AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan: Türkiye'de 4 Milyon Sahipsiz Köpek Var

Politika

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye'de 4 milyon sahipsiz köpek olduğunu belirterek, "Eğer önlem alınmazsa yapılan simülasyonda 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu." dedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyon çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

2004'te çıkarılan kanunun değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çalışkan, son 3 yılda 4 bin 269 sahipsiz köpek saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu süreçte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 389 yaralı ve 6 bin 530 mağdurun olduğunu belirten Çalışkan, köpek saldırıları nedeniyle 2 bin 666 trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.

Kuduz riski ve çiftlik hayvanlarına karşı saldırıların da yasanın gerekliliğini zorunlu hale getirdiğini dile getiren Çalışkan, sahipsiz köpek popülasyonunun Türkiye'yi kuduz riski yüksek ülke kategorisine dahil ettiğini vurguladı.

Türkiye'de 4 milyon sahipsiz köpek olduğunu hatırlatan Çalışkan, "Eğer önlem alınmazsa yapılan simülasyonda 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu. Halihazırda ülkemizde 322 hayvan barınağı var. Bu barınaklarda 105 bin köpek kapasitemiz var." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarını kısırlaştırmanın uzun dönemde popülasyon üzerinde etkisinin olmadığını söyleyen Çalışkan, bilimsel verilere göre, sürü halinde gezen hayvanların kısırlaştırılmasının saldırganlığı artırdığını aktardı.

Türkiye'de uygulanan "yakala, kısırlaştır, sal" tekniğinin işe yaramadığını belirten Çalışkan, sahipsiz hayvanlarla ilgili dünyada uygulanan örneklere değindi.