AK Parti Milletvekili: Filistinliler de Boşnaklar gibi zulme uğruyor

Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Filistinliler de Boşnaklar gibi etnik ve dini kimlikleri nedeniyle zulme uğruyor." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa soykırımının, sadece Bosna Hersek'te değil tüm dünyada derin yaralar açtığını söyledi.

Srebrenitsa'da binlerce Müslüman'ın sistematik olarak katledildiğini vurgulayan Aydın, masum sivillerin gömüldüğü toplu mezarlarda bir süre sonra artemis çiçekleri ve mavi kelebeklerin görülmeye başlandığını anlattı. Bu sayede toplu mezarların belirlendiğini ifade eden Aydın, Srebrenitsa'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu katliam olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

AK Parti'li Aydın, uluslararası toplumun, Srebrenitsa'da olduğu gibi özellikle Müslümanların yaşadığı trajedilere vurdumduymaz olduğunu dile getirerek, "Filistin'de yaşananlar Srebrenitsa'daki soykırımla benzerlik taşıyor. Her iki durumda da siviller, çocuklar ve kadınlar büyük zulümleri çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. Filistinliler de Boşnaklar gibi etnik ve dini kimlikleri nedeniyle zulme uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'daki soykırımın, uluslararası toplumun yetersiz müdahalesinin acı bir örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Aydın, "Bugün de BM ve diğer uluslararası kuruluşlar, Filistin'deki durumu düzeltmekte başarısız olmuştur. Şu ana kadar 40 bin masum insan öldürüldü. Tespit edilemeyenlerle birlikte Allah bilir ne kadar insan öldü?" ifadelerini kullandı.

Filistin'deki masum sivillerin hem makinelerle hem de açlıkla öldürüldüğüne işaret eden Aydın, Filistin'de yaşananların kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde yansıtılmasını istedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'te tekrar böyle bir acı yaşanmasına izin vermeyeceğini söyleyen Aydın, şehitlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek'e başsağlığı diledi.