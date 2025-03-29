AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu\'ndan Özgür Özel\'e Sert Tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in BBC'ye verdiği röportaja yönelik eleştirilerde bulunarak, 'Kuvayi Milliye'den, Mustafa Kemal'den de mi utanmadın?' şeklinde ifadeler kullandı.

29.03.2025 16:23  Güncelleme: 16:28
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşuna röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Hatipoğlu sosyal medya üzerinden gösterdiği, "Hadi bizlerden, çoluk çocuktan utanmadın; Kuvayi Milliye'den, Mustafa Kemal'den de mi utanmadın" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, Özel'in röportajda, "Nasıl bir gerekçesi nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İşçi Partisi'nin, Starmer'ın (İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi Başkanı Keir Rodney Starmer'ı kastederek) herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor" sözlerini eleştirerek, "Evet kıymetli Türk vatandaşları, yukarıdaki cümleler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İngiliz devlet televizyonu BBC'ye verdiği röportajdan birebir alındı. İletişim ekibim ilk ilettiğinde, "dezenformasyon olabilir, bu kadar düşürmezler hem kendilerini hem ülkeyi. Emin olalım" dedim. Sonra baktık ki yukarıdaki cümleler aynen kullanılmış. Emin olunca ilk hissiyatım gerçekten üzüntü oldu. Başkası adına mahcup olma hissiyatı vardır ya ona kapıldım sonra. Ülkem adına da korktum. Kutuplaşmış ülkemizde ne desen muhalifi çokta, demek ki yarın CHP iktidar olsa ülkemizin düşeceği durumlar bu açıklamadan anlaşılmıyor mu? Özgür Bey'in kullandığı dilden, bir İngiliz sömürgesindeki iki grubun çatıştığını ve birinin diğerini şikayet ettiğini anlıyoruz. Son sözüm, hadi bizlerden, çoluk çocuktan utanmadın; Kuvayi Milliye'den, Mustafa Kemal'den de mi utanmadın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika

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