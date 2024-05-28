AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, 27 Mayıs darbesini kınadı ve Adnan Menderes\'i anma törenine katıldı

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini kınayarak, Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andı.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçtiğini hatırlattı.

Askeri darbe öncesi 10 yıl Türkiye'ye hizmet eden Adnan Menderes'in yanı sıra Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildiğini anımsatan Erdem, "10 yıl bu ülkeye hizmet eden bir başbakanın idam sehpasına çıkarılışı kabul edilir değil. Halkın seçtiği bir başbakan, 10 yıllık hizmetinin bedelini idam sehpasında ödememeliydi." diye konuştu.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın demokrasi şehidi olarak anıldığını belirten Erdem, Menderes, Zorlu ve Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi. 27 Mayıs 1960 darbesini kınayan Erdem, darbeyi gerçekleştirenleri ise lanetledi.

Gezi Parkı olaylarının da 28 Mayıs 2013 tarihinde başladığını hatırlan Erdem, bunun devlete karşı yapılan operasyon olduğunu söyledi. Erdem, şöyle konuştu:

"Gezi olaylarının demokrasi tarihinde yeri var. Demokrasinin yürümesine, milli iradenin varlığına tahammül edemeyen güçler halkı sokağa dökerek, halk eylemiyle demokrasiye pranga vurma, milli iradeyi de çiğneme noktasında adım atmışlardı. Gezi olaylarında devletimizin gücü, aklı, yöneticilerimizin feraseti sebebiyle büyük bir badireyi atlattık."