Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı. AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi'nden arsa çıktı.
'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL'nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.
Çelebi, Ankara'da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söyledi. Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum" dedi.
Başvuru için 16 bin TL'nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği hatırlatılan Çelebi "Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL'nin altında mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok" dedi.
Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre TOKİ'den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AK Partili Çelebi "Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok" yanıtı verdi. TOKİ'yi aradığını belirten Çelebi "TOKİ'den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › AK Partili vekil Kurtcan Çelebi'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu - Son Dakika
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