AK Partili vekil Kurtcan Çelebi\'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu

Politika

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı. AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi'nden arsa çıktı.

AYLIK GELİRİN 16 BİN TL ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL'nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

TARTIŞMALAR SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çelebi, Ankara'da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söyledi. Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi.

"ŞU ANDA KİRADA OTURUYORUM"

Başvuru için 16 bin TL'nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği hatırlatılan Çelebi "Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL'nin altında mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok" dedi.

ARAYIP FERAGAT ETMİŞ

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre TOKİ'den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AK Partili Çelebi "Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok" yanıtı verdi. TOKİ'yi aradığını belirten Çelebi "TOKİ'den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" diye konuştu.