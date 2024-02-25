AK Partili vekil Kurtcan Çelebi'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili vekil Kurtcan Çelebi'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu

AK Partili vekil Kurtcan Çelebi\'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

25.02.2024 07:28  Güncelleme: 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı. AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi'nden arsa çıktı.

AYLIK GELİRİN 16 BİN TL ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

'İlk Evim Arsa Projesi' kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL'nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

TARTIŞMALAR SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Çelebi, Ankara'da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söyledi. Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin 'İlk Evim Arsa Projesi' Kampanyasından Arsa Sahibi Oldu
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi.

"ŞU ANDA KİRADA OTURUYORUM"

Başvuru için 16 bin TL'nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği hatırlatılan Çelebi "Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL'nin altında mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok" dedi.

ARAYIP FERAGAT ETMİŞ

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre TOKİ'den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AK Partili Çelebi "Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok" yanıtı verdi. TOKİ'yi aradığını belirten Çelebi "TOKİ'den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" diye konuştu.

AK Parti, Ankara, Toki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekil Kurtcan Çelebi'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Anazarbus : Özrü kabahatinden büyük.... Kendi şirketinde sigortalı çalışıyormuş.... Yani kendi şirketinde kendini asgari ücretli göstermiş. Vergi kaçırmış 336 10 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: İsraili protesto edenlerin pankartları toplandı gemicikler İsraile mal taşıyor 265 36 Yanıtla
  • Ömer Özen: bunlari okumaktan tiksiniyorum artik 152 13 Yanıtla
  • fatih aydın: Bunları görünce, Şener Şen'in Namuslu filminde"Ben hırsızım" derken yüzündeki mutluluk ifadesi aklıma geliyor. Memleketin hali de bu oldu, maalesef... 131 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Onlarda sana can atıyordu sanki aynı tiksintiyi fazlası ile onlar da senin için düşünüyor ve yaşıyor dayı 28 29
  • Mahmut Gün: Gelir vergisini ödememek için yapılan bu sahtecilik için maliye müfettişleri işlem yaparmi bilemem ama Devlete gidecek vergiyi düşürmek biraz hainlik olmuyormu fakirin fukaranın hakkı eğer yasa vergi kanunu varsa müdahale edilmeli 49 1 Yanıtla
  • AKN OGZ: Bunların alayı böyle çok şey beklemeyin ezan dinmez bayrak inmez der olay biter şehitlerimize kurban olsunlar 25 0 Yanıtla
  • sahin ozdemir: Ya herşeyi savundun anladım da böyle bir olayı bari savunma be. 12 2
  • Cihana Alp: Bu millete karayı ak diye yutturdular 7 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bu durum ülkemizde suç değil kendisi işçi ortağı patron muş serbest adam bakkal açıyor bilmem kimin üzerine sigorta pirimi doldurmak için normal bir iş yeri açarsın iflas edersin süreç aynı tarihte kapanır ama AŞ Ltd gibi bir iş yeri açarsan ve iflas edersen kapanıştan sonra 3 yıl daha masraf ödersin kapanma işlemi 3 yıl devam ediyor emmi bunları iyice okuyun da harici yorum yapın inanalım 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 10:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili vekil Kurtcan Çelebi'ye TOKİ kurasından arsa çıktı! Tepkiler yükselince sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement