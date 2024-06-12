AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, 21 Haziran Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Bayraktar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işgal günlerinde işgal kuvvetleri tarafından yapılan eza ve cefayı anlattı.

Aziz milletin işgale rıza göstermediğini ve özgürlüğüne çok düşkün olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Yerel unsurlarla Kuvayımilliye ruhu oluşturulmuş ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden çok daha önce Adapazarı ve Sakarya'nın düşman işgalinden kurtarılmasını sağlamışlar." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığını, ekonomik gelişmesini tamamlamaya çalıştığını, siyasi, askeri ve kültürel alanlarla kendisini geliştirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği daha güçlü Türkiye'ye ulaşmak için emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Batı düzeninin "zulüm düzeni" olduğunu vurgulayan Bayraktar, Gazze'de yaşananlara dikkati çekti ve onların medeniyetten anladığının "Biz rahat edelim, tüm dünya yok olabilir" olduğunu söyledi.

Bayraktar, 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki bu sömürü düzeninin karşısında haktan ve adaletten yana bir düzen kurulması için çalıştığını ifade etti.

Bayraktar, Sakarya'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri rahmetle ve şükranla andı.