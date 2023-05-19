AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, Avrupa ülkelerine bakarak seçimlerde katılımın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğuna değindi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, Avrupa ülkelerine bakarak seçimlerde katılımın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğuna değindi

AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, Avrupa ülkelerine bakarak seçimlerde katılımın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğuna değindi

19.05.2023 16:46

14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede katılım oranına vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, "Diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman en yüksek düzeyde serbest, özgür, iç ve dış gözlemcilere açık bir demokrasi yarışının yüksek bir katılımla gerçekleştiğini Türkiye'de görürsünüz. Bunun için milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, seçim sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuşmasına teşekkürle başlayan Şen, "Bizleri evladı olarak bağrına bastığı için Trabzon'umuza, bizlerden önce bu bayrağı taşımış milletvekillerimize, milletvekili adaylarımıza, aday adayı arkadaşlarımıza, gece gündüz demeden sahada koşuşturan mahalle, ilçe, il teşkilatlarımıza, dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

AK Partili Mustafa Şen: Seçimlere en yüksek katılım Türkiye'de

"SEÇİMLERE EN YÜKSEK KATILIM TÜRKİYE'DE"

Seçimlere katılım oranının yüksekliğine vurgu yapan ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Mustafa Şen, "1950'lerden beri Türk Milleti'nin ve devletimizin en güzel yaptığı şeylerden biri seçimlerdir. Ülkemizde seçimler demokratik bir yarış havasında tamamlanıyor. Milyonlarca, on milyonlarca seçmenin aynı gün, aynı saatlerde bu demokratik yarışla ilgilenmesi, süreci sorunsuz bir şekilde neticelendirmesi çok büyük bir başarıdır. Bunu değerlendirirken seçmenin yarısı sandığa gitti, yarısı gitmedi şeklinde değil, diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman en yüksek düzeyde serbest, özgür, iç ve dış gözlemcilere açık bir demokrasi yarışının yüksek bir katılımla gerçekleştiğini Türkiye'de görürsünüz. Bunun için milletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, Avrupa ülkelerine bakarak seçimlerde katılımın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğuna değindi - Son Dakika


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