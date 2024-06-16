AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, il merkezindeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Malatya- Elazığ karayolu uygulama noktasını ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kolluk amirlerinden yapılan çalışmalar ile bilgiler alan milletvekili Ölmeztoprak, "Sizlerin her daim görev başında hazır oluşu hepimize güven veriyor. Vatandaşımızın huzur ve refahına ciddi oranda katkı sağlıyor, huzur içerisinde bayramlarını geçirmelerini temin ediyorsunuz. Başarılı görevlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Ölmeztoprak, bayram sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı seyahate çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, trafik kurallarına uyulmasını istedi. - MALATYA