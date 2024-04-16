AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için \'yol kazası\' diyerek özür diledi

Politika

Bayram tatilini ailesiyle Monaco'da geçirmeyi tercih eden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, lüks bir restoranda yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca AK Parti dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki gördü ve istifaya çağırıldı. Bursalı, yaptığı ilk açıklamada üzgün olduğunu belirterek konuyu dile getirenlerin gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etmişti. Bursalı, son yaptığı açıklamada, yaşananları 'yol kazası' olarak nitelendirdi ve özür diledi.

BURSALI, TEPKİLER ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü. Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim." dedi.