AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için 'yol kazası' diyerek özür diledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için 'yol kazası' diyerek özür diledi

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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada ve AK Parti içerisinde büyük tepki aldı. Bursalı, yaşananları 'yol kazası' olarak nitelendirerek kamu kaynağı kullanmadığını belirtti.

16.04.2024 10:18  Güncelleme: 10:51
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Bayram tatilini ailesiyle Monaco'da geçirmeyi tercih eden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, lüks bir restoranda yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca AK Parti dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki gördü ve istifaya çağırıldı. Bursalı, yaptığı ilk açıklamada üzgün olduğunu belirterek konuyu dile getirenlerin gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etmişti. Bursalı, son yaptığı açıklamada, yaşananları 'yol kazası' olarak nitelendirdi ve özür diledi.

BURSALI, TEPKİLER ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü. Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim." dedi.

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için \'yol kazası\' diyerek özür diledi

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için 'yol kazası' diyerek özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Alper: Altı üstü Istakoz yemiş, milletin yediği içtiğinden ziyade eleştirecek başka şey mi yok. Parası var istediğini yapar, yer. Milletin parasını kullanmadıktan sonra sorun yok. 49 276 Yanıtla ayzer karaarslanoğlu: Sen şu yorumu yaparken baktım beynin kafandan çıkmış koşarak uzaklaşıyordu..Sen daha olayı anlamamışsın 231 27 Muhammed Boğatekin: Alper sana acil şifalar diliyorum, tez zamanda kurtulursun umarım bu akıl tutulmasından 180 20 Celal Sağlam: Milletçe aynı fikirdeyiz seninle, kimsenin yediği içtiğini ya da parasını nasıl harcadığına dair eleştirisi yok. Yediği içtiğini paylaşmasıyla alakası var. Ki zatı muhterem de “yol kazası” diyerek hatasını kabul edip, kamuoyundan ( kendisine namzet kimliğini kazandıran MİLLETİNDEN) özür dilemiş. Saygılarımla 66 26 Ömer Özen: Alper sende guzel ıstagoz yiyenlerdensin demekki m yoğürtunun kaymagi nasil yağlimi he 80 7 Emk: Alperrrr 46 5
  • tcsblcnuluc can: iyi zılgıt yemiş demekki :))) 122 3 Yanıtla
  • ayzer karaarslanoğlu: Sen zaten kazayla dünyaya gelmişsin.. 117 5 Yanıtla
  • Serkan Polat: İstifa et 107 3 Yanıtla
  • YoH null: nedense bu ülkede ülkeyi en çok düşünen maddi durumu iyi olmayana oluyor hem ülkeyi düşünüyor hemde ekonomik olarak zorluk çekiyor burda bir gariplik var düşünen iyi olur diye düşünüyor lakin oda olmuyorsonuç hiç değişmedi herkes aynı yerde adım sayıyor ve eskiye göre dahada zor biyerde hata var demekki başkasının kaderini kendi kaderi gibi görüp yaşayanlar kendi kaderini feda eder sonuç elde var sıfır 77 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, ıstakoz paylaşımı için 'yol kazası' diyerek özür diledi - Son Dakika
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