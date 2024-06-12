AK Parti Milletvekili Yurdunuseven: Dezenflasyon döneminde işgücü potansiyelini harekete geçireceğiz

Politika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Dezenflasyon döneminde, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle işgücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve vatandaşın refahını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Yurdunuseven, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış ticaret verilerinde rekorlar kırıldığını, öte yandan işsizlik oranının azaldığını anlattı.

Afyonkarahisar'ın ticaret, tarım ve gastronomi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, şehrin, dış ticaret fazlası veren illerden olduğunu söyledi. Yurdunuseven, şehirdeki tarımsal üretime ilişkin, "Yaklaşık 2 bin 200 dekar sera alanı bulunmaktadır. İlimizde bulunan seralarda çoğunlukla domates üretimi gerçekleştirilmekte olup 2023 yıl sonu itibarıyla 109 bin tonluk üretim gerçekleştirilmiştir. İlimizden özellikle Avrupa ve Rusya'ya domates ihracatı yapılmaktadır. Üretimimiz klasik seracılık değil termal kaynaklar kullanılarak topraksız tarımla gerçekleştirilmektedir. Sera domatesi üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız." bilgisini verdi.

AK Parti'li Yurdunuseven, Afyonkarahisar'da bu yılın ilk 5 ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin madencilik, kimyevi maddeler ve mamulleri, su ürünleri, hayvansal mamuller, sebze ve meyve mamulleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar olduğunu ifade ederek, "Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle işgücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve vatandaşın refahını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret almış 50 ürünü bulunduğunu anlatan Yurdunuseven, " Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum'dan sonra tescil alanında 5. sırada bulunuyoruz. Afyonkarahisar'ımız, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlarla büyümüş ve gelişmiştir; büyümeye devam edecektir. İnşallah Afyonkarahisar AK Parti'den hizmet almaya ve büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.