Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündemdeki bazı konular ele alınacak.
Bu konulardan ilki ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.
Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.
Bunların yanı sıra KPSS skandalı sonrasında başlatılan soruşturma ve Ankara'daki 3 cemevine yapılan provokatif saldırılar incelenecek.AK Parti kararsızları kazanma peşinde! Ücretli ve emeklileri rahatlatacak hamleler gelebilir
Son Dakika › Politika › AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! Masada 4 konu var - Son Dakika