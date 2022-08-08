AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! Masada 4 konu var - Son Dakika
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AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! Masada 4 konu var

08.08.2022 10:31

Bugün saat 16:00'da başlaması öngörülen AK Parti MKYK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, son günlerin en hassas konularından KPSS skandalı, cemevi provokasyonları, dar gelirli vatandaşların alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar ve sosyal konut projesi masaya yatırılacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündemdeki bazı konular ele alınacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bu konulardan ilki ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

DAR GELİRLİNİN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

KPSS VE CEMEVİ PROVOKASYONLARI ELE ALINACAK

Bunların yanı sıra KPSS skandalı sonrasında başlatılan soruşturma ve Ankara'daki 3 cemevine yapılan provokatif saldırılar incelenecek.

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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! Masada 4 konu var - Son Dakika
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