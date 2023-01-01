AK Partili Külünk'ten Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşım: Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli operasyonuyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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AK Partili Külünk'ten Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşım: Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli operasyonuyla karşı karşıya kaldı

01.01.2023 13:01

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Ankara'da suikaste uğrayan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Külünk, cinayet hakkında, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" yorumunu yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da cuma namazı çıkışı sonrasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cenazesi dün Bursa'da toprağa verilen Ateş'le ilgili İYİ Parti ve AK Parti cephesinden taziye mesajları gelirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir mesaj paylaşılmadı.

AK PARTİLİ KÜLÜNK PAYLAŞIMDA BULUNDU

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından Ateş'in vefatıyla ilgili paylaşımda bulunanlar arasında yer aldı. Külünk, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" dedi.

AK Partili Külünk'ten suikaste uğrayan Sinan Ateş'le ilgili paylaşım: Karanlık merkezlerin kirli operasyonu

"SİNAN ATEŞ'İN VEFATI HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Külünk, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, bu topraklara sadakatinden şüphe etmediğimiz vatansever Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in bir suikasta kurban gidişi hepimizi üzmüştür, başımız sağ olsun."

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SON DAKİKA: AK Partili Külünk'ten Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşım: Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli operasyonuyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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