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AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan TMMOB'a sert tepki: "Diyarbakır sahipsiz değil" - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan TMMOB'a sert tepki: "Diyarbakır sahipsiz değil"

06.01.2022 09:29
AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan TMMOB'a sert tepki: "Diyarbakır sahipsiz değil"

AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunun kentsel dönüşüme tepki vermesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunun kentsel dönüşüme tepki vermesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. Parlak, "Yerel dönüşümden rahatsız olan şehir plancıları odasının açıklamaları hezeyan vericidir" dedi.

Diyarbakır'daki gecekondu yapılaşmalar 'yerinde dönüşümle' bir kısmı modern yapılar, park alanları ve sosyal donatılar ile kentin dokusuna uygun hale getirildiğini belirten Parlak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde hummalı bir çalışma başlatıldığını hatırlattı. Parlak, toplumda büyük bir ilgi uyandıran çalışmaların taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığını ifade etti. Son günlerde yerel dönüşümden rahatsız olan şehir plancıları odasının açıklamaları hezeyan verici olduğuna değinen Parlak, "Bu meseleyi ideolojik denkleme taşıyarak, toplumda algı oluşturarak, doğru olmayan bilgileri paylaşarak neyi amaçlamak istedikleri toplumun takdirindedir. Yapıların sakinleri, yıkımlar yapılırken memnuniyetlerini dile getirmeleri herhangi bir sorun ve problemlerle karşılaşılmazken, sanki ortada bir memnuniyetsizlik, mağduriyet varmış gibi açıklama yapmak durumdan vazife çıkarmaktır" dedi.

Dünya tarihinde kaçak yapılaşmaların yıkılmasına itiraz eden, sesini yükselten başka bir yapı var mıdır diye soran Parlak, "Halkımızın kötü ve bakımsız yapılar yerine insani koşulları daha iyi, yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde hayatlarını devam etmelerinden neden rahatsızlar? 2006 yılında imar planı yapılan Peyas Mahallesindeki plansız yapılaşmalar 2021 yılında mahalle sakinleri ve muhtar ile yapılan görüşmeler neticesinde tam uygulama aşamasına geçecekken TMMOB Şehir Plancıları Odası neden mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma kararı aldı. Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihi surların etrafındaki yapılaşmalar, ikamet edenlerle anlaşıp ortak kararlar alınarak yıkılmasına neden itiraz ediyorlar? Çukur eylemlerinde camiler, kiliseler, hamamlar, okullar, kültür yapıları bir tarih yakılıp yıkılırken neredeydiler? Tarihi yapıların altına bombalar döşenirken neden bu vahşete dur demediler? Kaçak yapılarla mücadele etmeyi mahkemeye taşımak ne zamandan beridir suç olmaya başladı? Vatandaş uygulamadan memnun, hak sahipleri mutlu insanımız mağdur edilmemiş iken kimin, kimlerin adına açıklamada bulunuyorlar? Bu memleketin ve milletin menfaatine bir açıklamanız olmayacak mı? Bu kent bu milletin. Bu kent Diyarbakır'ın, bu kent sahipsiz değil" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Alaattin Parlak, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan TMMOB'a sert tepki: "Diyarbakır sahipsiz değil" - Son Dakika
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