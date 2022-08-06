Tüfenkci: "Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi" - Son Dakika
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Tüfenkci: "Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi"

06.08.2022 16:10
Tüfenkci: "Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, esnafları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Dünyada enerji kriziyle baş gösteren ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, esnafları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Dünyada enerji kriziyle baş gösteren ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz. Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya merkez Fuzuli Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Tüfenkci, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Adil Demirel ile birlikte Fuzuli Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Fırsat buldukça esnaflarla bir araya geldiklerini ifade eden Tüfenkci, "Her fırsat bulduğumuzda esnaflarımızla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyoruz. Bugün de esnaflarımızı tek tek ziyaret ederek onları dinledik. Biz sürekli sahadayız, ilçe ziyaretlerimiz ve mahalle ziyaretlerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi de sürekli yapıyoruz. Esnafımızın isteği ve talebi varsa bunları dinliyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde olmak, onları dinlemek bizim temel görevimiz. Tabi dünya zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz de bu süreçte bazı zorluklar yaşıyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Esnafımızın yanındayız"

Tüfenkci, ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ettiklerini de belirterek, "Esnafın korunması ve ticari faaliyetlerin sıkıntıya uğramaması için hükümetimiz önemli adımlar attı, atmaya da devam ediyor. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatacağız. Şu da bir gerçek dünyada yaşanan onca sıkıntıya rağmen Türkiye ihracat ve büyüme rakamlarıyla bir çok ülkeden iyi durumda. Hükumetimiz hiç bir zaman esnafını, çalışanını zor durumda bırakmadı. Güçlü ve sosyal devlet olmanın verdiği özgüvenle bu süreci atlatıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da çözümün adresi AK Parti olacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Gidişatımız bir çok ülkeye göre çok daha iyi' - Son Dakika

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