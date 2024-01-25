 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ayaydın, muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların sorunlarını çözeceklerini ve tek tip muhtarlık ofisi yapacaklarını belirtti. Ayrıca, şehit aileleri ve gazilere destek sözü verdi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu
25.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 14:08
Abone Ol

AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen Ayaydın, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin muhtarlara çok önem verdiklerini söyledi.

Kimin başı ağrısa ilk olarak muhtarlara geldiğini, muhtarların halkın sesi olduğunu ifade eden Ayaydın, "Muhtarlar bütün sorunların içinde. Dolayısıyla muhtarlarla çok yakın çalışmamız lazım. Gördüğüm kadarıyla tüm ilçelerde herkes altyapıdan çok şikayetçi. Su fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. MUSKİ'den çok büyük şikayetler var. İnşallah biz geldiğimizde sizlerle birlikte bunu aşacağız." dedi.

Ayaydın, tek tip muhtarlık ofisi yapma projesi olduğunu, birkaç mimara örnek çizdirdiğini anlattı.

Birçok mahallede muhtarların derme çatma yerlerde durduğunu dile getiren Ayaydın, şöyle konuştu:

"Onlara tek tip şık bir muhtarlık ofisi yapacağız. Büyükşehir olarak biz yapıp hepsine bilgisayar koyacağız. Muhtarlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir çalışma ofisi yapacağız. Muhtarlar, şehrin, halkın içinde. Onlara çok yakın çalışacağız. Kimin ne sorunu varsa muhtarlardan öğrenip bunları çözeceğiz. Muğla'da büyükşehir belediyesinden, başta imar planı olmak üzere büyük sıkıntılar var. Bunları çözmek için yola çıkıyoruz. Deprem kuşağında olan bir yerde kaçak yapıların olması sıkıntı yaratıyor. Vatandaş da beklemiş yıllarca arsası tarlası var ev yapacak. İmar olmadığı için mecbur bu yola gidiyor. Süratle bir imar planı yapacağız ki halk mağdur olmasın."

Konuşmanın ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Ayaydın, gazilerin ve şehit ailelerinin memleket için çok önemli olduğunu vurguladı.

Şehit yakınlarını ve gazileri dinleyen Ayaydın, seçimin ardından derneğe araç tahsis edeceğinin sözünü verdi. Ayaydın, aracın yetersiz kalması halinde gerekirse kendi makam aracını derneğin hizmetine sunacağını kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği ile Şehir Plancıları Odasına da ziyarette bulunan Ayaydın'a, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aydın Ayaydın, AK Parti, Muğla, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti

Son Dakika
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:50 Balayı için gittikleri otelde zehirlenerek ölmüşlerdi! Genç çiftin kaldığı oda önceden depoymuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:59:29. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement