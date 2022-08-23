AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu

23.08.2022 16:00
AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesinde bir araya geldiği gazetecilere ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesinde bir araya geldiği gazetecilere ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Demir, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatınca Bitez Mahallesi'ndeki bir plaj işletmesinde düzenlenen programda, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu, ilçede devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum Devlet Hastanesi yapımı, ormanlık alanların durumu, spor, ulaşım ve Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları ile turizm gibi konularda açıklama yapan Demir, gazetecilerin soruları doğrultusunda yetkilileri de aradı.

Yeni Bodrum Devlet Hastanesinin diş polikliniğinin vatandaşların hizmetine açıldığını belirten Demir, çok yakında da tüm birimlerin taşınmasıyla sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla da telefon konferans görüşmesi yaptı.

Her iki bakanda ilçede yatırımların devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Muğla'ya bir dizi ziyaret yapacaklarını bildirdi.

AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen'in ev sahipliğindeki etkinliğe partinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum' Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum' Van haberi... Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum' Van haberi... Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum'
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Bodrum, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
15:07 Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement