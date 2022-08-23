AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesinde bir araya geldiği gazetecilere ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Demir, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatınca Bitez Mahallesi'ndeki bir plaj işletmesinde düzenlenen programda, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu, ilçede devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum Devlet Hastanesi yapımı, ormanlık alanların durumu, spor, ulaşım ve Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları ile turizm gibi konularda açıklama yapan Demir, gazetecilerin soruları doğrultusunda yetkilileri de aradı.

Yeni Bodrum Devlet Hastanesinin diş polikliniğinin vatandaşların hizmetine açıldığını belirten Demir, çok yakında da tüm birimlerin taşınmasıyla sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla da telefon konferans görüşmesi yaptı.

Her iki bakanda ilçede yatırımların devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Muğla'ya bir dizi ziyaret yapacaklarını bildirdi.

AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen'in ev sahipliğindeki etkinliğe partinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.