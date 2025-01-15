AK Parti'nin Adana İl Başkan adayı belirlendi

AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı adayı olarak Tamer Dağlı'nın belirlendiği bildirildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Adana 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımız olarak Tamer Dağlı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, kongrede görevi devredecek AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya teşekkür edildi.
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