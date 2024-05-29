AK Parti'nin ağabeylerinden Erdoğan'a "Bürokrasi ve değişim" tavsiyesi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin ağabeylerinden Erdoğan'a "Bürokrasi ve değişim" tavsiyesi

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayan AK Parti, değişim için kampa girmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan istişare toplantısında bürokrasinin siyaseti teslim alması ve parti içindeki ekipleşmeler ele alındı. Değişimin zamanlamasının önemli olduğu vurgulandı.

29.05.2024 10:23
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31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oy oranında gözle görülür bir seviyede düşüş yaşayan AK Parti'de "Değişim" sesleri uzun zamandır yükseliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yönde adımlar atılacağını pek çok kez dile getirdi. Kongre süreci öncesi, iki istişare toplantısı yapacak olan AK Parti, hafta sonu kampa girmeye hazırlanıyor. 31 Mayıs, 1-2 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak kampa milletvekili ve genel merkez yönetimi katılacak. AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Gözler yapılacak istişare toplantılarından çıkacak kararlara çevrilmişken geçtiğimiz günlerde seçim sonuçlarının analiz edildiği istişare kurulu toplantısında, "AK Parti'nin Ağabeyleri" olarak nitelendirilen Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli tavsiyelerde bulundu.

"BÜROKRASİ SİYASETİ TESLİM ALMAYA BAŞLADI" UYARISI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bazı kurul üyeleri, AK Parti'nin bürokratik oligarşi ile mücadele ederek bugünlere geldiğini, fakat son dönemde bürokrasinin siyaseti teslim almaya başladığına dikkati çekti. Toplantıda "Parti de bürokrasiye göre hareket ediyor. Mesela, kanuni düzenlemeler bile, siyasetin bakış açısı ile değil bürokrasinin taleplerine göre yapılıyor. 'Toplumdaki karşılığı nedir bunun', 'Vatandaştaki etkisi ne olacak' gibi bu konular dikkate alınmıyor. Siyaset ön plana çıkarılmalı" değerlendirmesi yapıldı.

PARTİ İÇİNDE EKİPLEŞMELER BAŞLADIĞI VURGULANDI

AK Parti içinde bir süredir yaşanan ekipleşmenin de vurgulandığı toplantıda "Partide farklı bir yapı oluşmaya başladı. 'Şunun adamı, bunun adamı' diye bir şey yoktu. Şimdi ise teşkilatlar dâhil parti içinde ekipleşmeler başladı" görüşü dile getirildi. AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesine yönelik tartışmalar ise "AK Parti'nin kuruluş aşamasındaki ayarlar ile bugünün şartları farklı" şeklinde değerlendirildi.

"DEĞİŞİM OLACAKSA GECİKTİRİLMEMELİ"

Kurul üyelerinden bazıları "Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse de sıkıntı olur. Sonuç alınamaz" dedi. Toplantıda şu görüşler dile getirildi: 1989 seçimleri ile bugünkü seçimleri aynı düzlemde değerlendirilmez. O günkü CHP ile bugünkü CHP aynı değil. Seçim sonuçlarını değerlendirirken, seçmen sosyolojisini de dikkate almamız lazım. Biz hata yapmış olabiliriz, eksiğimiz olabilir ama, bu insanlar hangi saiklerle CHP'ye oy verdi? Asıl buna bakılması lazım. CHP, 1989 şartlarından farklı olarak daha merkezde yer aldı. Kent Lokantalarına yönelik seçim sürecinde çok tartışma oldu ama bu yöntem aslında bizim kullandığımız bir yöntemdi. Bunları iyi analiz etmek lazım.

AK Parti\'nin ağabeylerinden Erdoğan\'a "Bürokrasi ve değişim" tavsiyesi

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Siyaset, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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