AK Parti'nin 'akıllı güç' politikasıyla Türkiye etkin bir ülke haline geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin 'akıllı güç' politikasıyla Türkiye etkin bir ülke haline geldi

AK Parti\'nin \'akıllı güç\' politikasıyla Türkiye etkin bir ülke haline geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin dış politikasının 'akıllı güç' kavramıyla şekillendiğini ve Türkiye'nin sadece bölgesinde değil dünyanın tüm coğrafyalarında daha etkin bir ülke haline geldiğini belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin iç ve dış siyasette düzen kurucu politika izlediğini ve daha adil, barışçıl ve demokratik bir dünya oluşumuna katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ötekileştirmeyle mücadele ettiğini vurguladı. Sırakaya, Türkiye'nin dış politikasını 'akıllı güç' kavramıyla şekillendirdiklerini ve bu sayede dünyanın her yerinde etkin bir ülke haline geldiğini ifade etti.

11.05.2024 13:39
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "akıllı güç" kavramıyla şekillenen dış politikayla Türkiye'nin sadece bölgesinde değil dünyanın tüm coğrafyalarında daha etkin bir ülke haline geldiğini belirtti.

Sırakaya, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'ndaki "İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sorunları, adalet, barış, demokrasi ve bilim merkezli çözmek, devletlerle ikili ilişkilerini olumlu geliştirmek için adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana iç ve dış siyasette düzen kurucu politika izlediğini ifade eden Sırakaya, "Düzen politikası gereği olarak hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil, barışçıl ve demokratik bir dünya oluşumuna katkı sağlamak için partimiz her gün çalışmaya gayret etmektedir." dedi.

Sırakaya, tarihinde 16 büyük imparatorluk kuran Türkiye'nin diploması tecrübesinin diğer ülkelerle kıyas edilmeyecek kadar geniş ve engin olduğunu, ülkenin, vatandaşlarına, soydaşlarına ve gönül coğrafyasına sahip çıkan tek ülke olduğunu dile getirdi.

Dış politikada Türkiye Yüzyılı ile asırlık hedefler

Türkiye'nin, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ötekileştirmeyle uluslararası alanda tek başına mücadele ettiğini vurgulayan Sırakaya, şöyle konuştu:

"Ayrım yapmaksızın FETÖ'den PKK'ya, PYD'den YPG'ye, DHKP-C'den DEAŞ'a kadar adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle uluslararası platformlarda mücadele eden ülkenin adı Türkiye'dir. Bunca yıl tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış olanların aksine asırlık hedeflere yürüyor ve buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Kimlik siyasetini değil birlik siyasetini benimsiyoruz. Kutuplaşmak yerine bütünleştiriyor, öteki siyasetinin yerine kucaklaştırıyor ve en önemlisi nefret siyaseti değil muhabbet siyasetini yapıyoruz. AK Parti, milletine büyük sevgiyle, aşkla, muhabbetle bağlı olarak hizmetlerine devam ediyor."

'Akıllı güç' kavramıyla Türkiye'nin dış politikası şekilleniyor

Dünyada gücün doğasında sertten yumuşağa doğru yönelim yaşandığına dikkati çeken Sırakaya, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak kararlı olarak attığımız milli ve yerli adımlar sonrasında sert, yumuşak güç unsurunun bir arada ve dengeli yürütüldüğü 'akıllı güç' kavramıyla dış politikamızı şekillendirmekteyiz. Akıllı güç kavramıyla Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyanın tüm coğrafyasında daha etkin bir ülke haline gelmiştir. Son dönemde batıda İslam ve Türkiye düşmanlığının daha da ileri olduğu bir süreci gözlemlemekteyiz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik menfur saldırıları her gün takip etmekteyiz. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinde insanımıza yönelik saldırıları da günbegün takip etmekteyiz. Bu faciaların yaşanmasına neden olan nefret tohumlarının nasıl ekildiği ise hepinizin malumudur. Biz bunlardan tüm dersleri çıkararak, insanlara, siyasetçilere ve kanaat önderlerine çağrıda bulunarak, suçların, eylemlerin önüne her beraber geçmek için ortak düzende mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fevzi Şanverdi, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikarslan, Mesut Bozatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'nin 'akıllı güç' politikasıyla Türkiye etkin bir ülke haline geldi - Son Dakika

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