AK Parti\'nin Artvin ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı

Politika

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Artvin'in 8 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre merkezinde yapılan aday tanıtımı toplantısına Bakan Bak ve Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve partililer katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak ülkenin geleceği için Türkiye yüzyılında kabine olarak yoğun bir çalışma içerisinde oldukları belirterek, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız sahada, konutlarımızı teslim ediyoruz. Sahada yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo var. Artvin'de hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı adayları tek tek sahneye davet ederek tanıttı.

AK Parti Artvin merkez ve ilçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Artvin merkez: Mehmet Kocatepe, Arhavi: Turgay Ataselim, Ardanuç: Emrah Yılmaz, Borçka: Ahmet Erdem, Hopa: Ati Utku Cihan, Kemalpaşa: Harun Altınsoy, Murgul: Hasan Çavuş, Şavşat: Durmuş Aydın, Yusufeli: Mustafa Demirkıran." - ARTVİN