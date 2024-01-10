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AK Parti'nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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AK Parti'nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Bingöl Belediye Başkan adayı gösterdiği Erdal Arıkan, İstanbul'dan dönüşünde Bingöl'de coşkuyla karşılandı. Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylığını açıkladıktan sonra kente döndü. Bingöl Havalimanı'nda kalabalık tarafından karşılanan Arıkan, tebrikleri kabul etti ve halka hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

AK Parti\'nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan coşkuyla karşılandı
10.01.2024 - 17:10,
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AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Bingöl Belediye Başkan adayı gösterdiği Erdal Arıkan, İstanbul'dan dönüşünde Bingöl'de coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Bingöl Belediye Başkan adaylığı açıklanan Erdal Arıkan kente döndü.

Bingöl Havalimanı'nda davul eşliğinde kalabalık tarafından karşılanan Arıkan, buradan AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile Belediye Konferans Salonu'ndaki programa geçti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da video konferans aracılığıyla bağlanarak, yeniden aday gösterilen Arıkan'ı tebrik etti.

Arıkan'ın ikinci döneminde de hizmet etmeye devam edeceğini kaydeden Yılmaz, görev yaptığı süre boyunca Arıkan'ın verdiği sözler çerçevesinde çalışma yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Belediye Başkanı Arıkan, gerçekten güzel projelere imza attı. Bu dönemde de inşallah kazandığı tecrübe ile ekibiyle birlikte yeni dönemde, yeni hizmetlere ve projelere imza atacak. Cenab-ı Allah hayırlı ve uğurlu etsin." dedi.

Erdal Arıkan da büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandığı için teşekkür etti.

"İlimizin ve ülkemizin geleceği bizlerin çalışmasına, değer ve hizmet üretmesine, gayret etmesine bağlıdır. Bu anlamda ilimiz için geleceği planlarken, Bingöllü inşa ederken siz değerli hemşerilerimizin, halkımızın bizlerin omuzlarına yüklediği bu ağır sorumluluk ve bu ağır yükün bilincindeyiz. İnşallah ilimizi yarınlara taşıyacak büyük bir gayret içerisinde olacağız." ifadelerini kullanan Arıkan, her zaman şeffaf, paylaşımcı, kararları birlikte alan ve halka onaylatan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti göstereceklerini vurguladı.

Programda, AK Parti Bingöl milletvekilleri Berdibek ve Korkutata da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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