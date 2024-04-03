AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi

AK Parti\'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu\'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara\'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi

AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi.

03.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi.

31 Mart Yerel seçimlerinde tamamlanan oy sayım işleminde resmi olmayan rakamlara göre AK Parti belediye meclisi seçiminde bin 531 oy alırken, Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'e bin 700 oy aldı. Aynı sonuçlara göre belediye meclisinde CHP'ye bin 875 oy verilirken, Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ise bin 822 oy almıştı. Sonuçların ardından Belediye başkanlığı seçiminde 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi seçiminde ise 184 oy geçersiz sayıldı. Sonuçların ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi seçimlerinde geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe Seçim Kurulu ise somut ve yeterli gerekçe olmaması nedeniyle itirazı reddederken, AK Parti bu kez itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alarak, ilçede bulunan sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı. Sandık Sonuç tutanakları Bartın Adliyesi'ne getirilerek, yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemenin ardından İl Seçim Kurulu toplanarak, oyların yeniden sayılması kararını aldı.

Yeniden oyların sayılması için İlçe Seçim Kurulunun toplandığı esnada Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu, Bartın Seçim Kurulu'nun kararını iptal ederek, oyların sayımına gerek olmadığı kararını aldı.

Öte yandan Amasra Adalet sarayı önünde nöbet tutmaya devam eden CHP'liler adliye önümden ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, Amasra, Bartın, Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görevi devraldı
    22:06 Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görevi devraldı

    Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan görevi devraldı. Devir-teslim töreninde konuşan Mandalinci, Bodrum için çalışacağını ve güvenenleri mahcup etmeyeceğini vurguladı.

  • Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
    21:51 Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

    Van'da Belediye Başkanlığı mazbatasının seçimi kaybeden AK Partili adaya verilmesi ve sandıktan zaferle çıkan DEM Partili aday Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının ise geri çekilmesi sonrası kentte ortalık karışmıştı. Sokağa çıkan DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı. Bugün ise YSK'nın, mazbatayı Zeydan'a iade edeceğini duyurması sonrası kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı tebrik etti
    21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti. Erdoğan, Samsun halkına da şükranlarını sundu. Toplantıda, Başkan Doğan, Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da başarı dileklerini iletti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröre karşı net mesaj
    21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröre karşı net mesaj

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır" dedi.


21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
20:45 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangının ilk çıkış anı kamerada İstanbul'da 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangının ilk çıkış anı kamerada
20:16 Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
21:18 Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat büyük bir hataya imza attı Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat büyük bir hataya imza attı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
19:13 Van’da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti’den ilk yorum Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum
18:59 Fenerbahçe’ye müjde Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı
18:38 Tiryakilere kötü haber Sigaraya 9 TL zam geldi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
17:22 TFF’ye şart koştular Fenerbahçe’den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı TFF'ye şart koştular! Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 22:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement