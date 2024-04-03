AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi.
31 Mart Yerel seçimlerinde tamamlanan oy sayım işleminde resmi olmayan rakamlara göre AK Parti belediye meclisi seçiminde bin 531 oy alırken, Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'e bin 700 oy aldı. Aynı sonuçlara göre belediye meclisinde CHP'ye bin 875 oy verilirken, Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ise bin 822 oy almıştı. Sonuçların ardından Belediye başkanlığı seçiminde 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi seçiminde ise 184 oy geçersiz sayıldı. Sonuçların ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi seçimlerinde geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.
İlçe Seçim Kurulu ise somut ve yeterli gerekçe olmaması nedeniyle itirazı reddederken, AK Parti bu kez itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alarak, ilçede bulunan sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı. Sandık Sonuç tutanakları Bartın Adliyesi'ne getirilerek, yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemenin ardından İl Seçim Kurulu toplanarak, oyların yeniden sayılması kararını aldı.
Yeniden oyların sayılması için İlçe Seçim Kurulunun toplandığı esnada Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu, Bartın Seçim Kurulu'nun kararını iptal ederek, oyların sayımına gerek olmadığı kararını aldı.
Öte yandan Amasra Adalet sarayı önünde nöbet tutmaya devam eden CHP'liler adliye önümden ayrıldı. - BARTIN
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin itirazı üzerine Bartın Seçim Kurulu'nun aldığı Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararı, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile iptal edildi - Son Dakika
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