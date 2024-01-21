AK Parti\'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Abdullah Erin, kentte coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Erin için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Erin, konvoy eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçti.

Programda konuşan Erin, yaklaşık 35 yıllık memuriyet ve siyasi hayatında yurt içinde ve dışında birçok programa katıldığını ancak şimdiki kadar duygu yüklü bir anı hatırlamadığını söyledi.

Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin'in bir evladı olarak büyük bir sorumluluk ve onur olarak kabul ettiğim Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Mardin eşsiz bir şehir, medeniyetin beşiği. Tarımın, ticaretin, lojistiğin tam merkezinde yer alan en önemli şehirlerden biri. Turizmde dünyanın sayılı merkezleri ile büyük mücadeleyi ortaya koyabilecek zenginliğe sahip bir iliz. Bütün ilçelerimiz dünyada ilgili sektörlerle rekabet edebilecek potansiyele sahip. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanımız liderliğinde Mardin'imizin yıllarca birikmiş sorunlarının önemli bir bölümü ortadan kaldırıldı. Bütün bunlara rağmen Mardin ticarette, ulaşımda, altyapıda ve turizmde hak ettiği noktada değil çünkü Mardin, çok daha büyük bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Büyükşehir Belediyesini birlikte aldığımızda çok kısa sürede Mardin, dünyanın gündemine oturacak."

"Kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle bir yere varma şansımız yok"

Çok sayıda kültürün bir arada yaşadığı Mardin'in geçmişte bu yönüyle insanlığa ilham kaynağı ve yol gösterici olduğuna işaret eden Erin, böyle bir şehirde kimlik siyasetini şehre ihanet gördüklerini dile getirdi.

Herkesi olduğu gibi kabul edecek ve kucaklayacaklarını belirten Erin, "Dünya medeniyetlerine öncülük etmiş olan bu toprakları, örneklik teşkil eden bu kadar büyük bir hazineyi, siyaseten dar, anlaşılmaz kimlik kavgasını dönüştürürseniz en büyük ihaneti etmiş olursunuz. Kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle bir yere varma şansımız yok. Kürt, Türk, Arap olmaktan mutluluk duyacağız, iftihar edeceğiz. Memleketimize, milletimize daha fazla hizmet etmenin kavgasını vereceğiz. Her renge ve farklı kültüre, anlayışa gideceğiz. Bugüne kadar farklı siyasi partilere oy vermiş kardeşlerimizin hepsine gideceğiz, derdimizi anlatacağız. Nezaketimizden taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Erin, seçimin demokratik ortamda şölen ve bayram havasında geçmesini diledi.

Programda AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar da konuşma yaptı.