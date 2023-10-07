AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi

AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer almayan isimlerden oldu.
AK Parti'nin 18 kişilik mevcut MYK'sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.
MKYK'ya yeni giren isimler arasında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK'ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç'ın oğlu Mücahit Arınç'da yeni MKYK'ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.
75 kişilik MKYK'da eski listeden 49 isim yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu.
Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:
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