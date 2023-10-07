AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi

AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer almayan isimlerden oldu.

MYK'DAKİ 4 İSİM MKYK'DA YOK

AK Parti'nin 18 kişilik mevcut MYK'sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.

ESKİ BAKANLAR VE ARINÇ'IN OĞLU LİSTEDE

MKYK'ya yeni giren isimler arasında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK'ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç'ın oğlu Mücahit Arınç'da yeni MKYK'ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.

49 İSİM ÇİZİK YEDİ

75 kişilik MKYK'da eski listeden 49 isim yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu.

Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Derya Yanık

Emine Zeybek

Fatih Çiftçi

Fatma Aksal

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Külünk

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Tahir Akyürek

Tuba Vural

Listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu: