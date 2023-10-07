AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi - Son Dakika

AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:25

AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK'da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu.

AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer almayan isimlerden oldu.

MYK'DAKİ 4 İSİM MKYK'DA YOK

AK Parti'nin 18 kişilik mevcut MYK'sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.

ESKİ BAKANLAR VE ARINÇ'IN OĞLU LİSTEDE

MKYK'ya yeni giren isimler arasında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK'ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç'ın oğlu Mücahit Arınç'da yeni MKYK'ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.

49 İSİM ÇİZİK YEDİ

75 kişilik MKYK'da eski listeden 49 isim yer almadı. Bir önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yerini korudu.

Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:

  • Abdurrahim Fırat
  • Abdurrahman Kurt
  • Ahmet Gündoğdu
  • Ahmet Sami Ceylan
  • Alaattin Parlak
  • Ayhan Salman
  • Ayşe Böhürler
  • Bayram Şenocak
  • Behiye Eker
  • Bekir Bozdağ
  • Binali Yıldırım
  • Burhan Sakallı
  • Bülent Tüfekçi
  • Büşra Paker
  • Cem Şahin
  • Cüneyt Yüksel
  • Derya Yanık
  • Emine Zeybek
  • Fatih Çiftçi
  • Fatma Aksal
  • Fatma Güldemet Sarı
  • Hacı Bayram Türkoğlu
  • Haluk İpek
  • İsa Sinan Göktaş
  • İsmail Cenk Dilberoğlu
  • Jülide Sarıeroğlu
  • Leyla Şahin Usta
  • Mehmet Ali Zengin
  • Mehmet Nil Hıdır
  • Mehmet Özhaseki
  • Metin Bulut
  • Metin Külünk
  • Murat Baybatur
  • Mustafa Köse
  • Mustafa Yel
  • Mücahit Birinci
  • Nurcan Dalbudak
  • Nurettin Canikli
  • Özlem Zengin
  • Öznur Çalık
  • Resul Kurt
  • Seda Sarıbaş
  • Sumru Altuğ
  • Sunay Karamık
  • Şamil Tayyar
  • Şaziye Gündüz
  • Tahir Akyürek
  • Tuba Vural

Listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu:

  • Ahmet Büyükgümüş
  • Ali İhsan Yavuz
  • Belgin Uygur
  • Çiğdem Karaaslan
  • Efkan Ala
  • Emre Ete
  • Erkan Kandemir
  • Fatih Şahin
  • Fatma Betül Sayan Kaya
  • Hamza Dağ
  • Hasan Sert
  • Lütfiye Selva Çam
  • Hayati Yazıcı
  • Halil İbrahim Yıldız
  • Mehmet Kasım Gürpınar
  • Menderes Türel
  • Metin Tarhan
  • Mustafa Şen
  • Orhan Miroğlu
  • Ömer Çelik
  • Ömer İleri
  • Sevan Sıvacıoğlu
  • Sümeyye Bozkurt
  • Şebnem Koçakelçi
  • Türk İslam Karakoç
  • Vedat Demiröz

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi - Son Dakika
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