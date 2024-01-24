AK Parti\'nin Muğla ve Marmaris adayları ziyaretlerde bulundu

AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın ile Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın ve Yazıcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da eşlik etti.

Marmaris Şoförler Odası, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Ayaydın, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Ayaydın, "Bütün başkanlarımızın üyelerinin görüşlerini dikkate alacağız. Oda başkanlarımız ve üyelerin sorunlarıyla ilgili notlarımı aldım. Sorunlarla ilgili hızlı bir şekilde çalışmamızı yapacağız. Sorunları çözüm noktasında olacağız. Sorunlarınızı biz çözeceğiz. Yaşanan sıkıntıları yasal çerçevede çözme noktasında bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

"İkimiz el ele vereceğiz, Marmaris'i uçuracağız"

Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın da hazırlıklarını tamamladığını, 5 yıl sonra yeniden Marmarislilerin karşısına çıktığını aktarırken, "Değerli Başkanımız Yazıcı da sorunları çözmede güçlü irade gösterecek. İkimiz el ele vereceğiz, Marmaris'i uçuracağız. Deyim yerindeyse gerçekten uçuracağız. Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi el ele verip sorunları çözeceğiz. Halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz. Altyapı sorunlarından doğaya kadar bütün sorunları süratle çözeceğiz." diye konuştu.

Esnafla ve halkla iç içe olacaklarına dikkati çeken Ayaydın, "Sorunların çözümünde odalarımızla üyeleriyle birlikte hareket edeceğiz. Ana hedefimiz sorunları çözmek olacak. Bunu da en kısa sürece halledeceğiz. Sahadayız sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayaydın ve Yazıcı, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.