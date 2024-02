AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın: \'Her bir Ortahisar\'lı vatandaşın oyuna talibim\'

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkanı adayı Ergin Aydın, Trabzon'da çok önemli yatırımların yapıldığı belirterek, "Her bir Ortahisar'lı vatandaşın oyuna talibim. Seçimi vatandaşımız ile birlikte kazanacağız, bu şehri birlikte yöneteceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için çalışmalarına devam eden AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerinde birlikte yönetim vurgusu yapan Başkan adayı Aydın'a, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve parti teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Yapılan ziyaretin ardından seçim sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Aydın, "Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Trabzon'a AK Parti döneminde gerçekten çok önemli ve çok değerli yatırımlar yapıldı. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız bizim dönemimizde de devam edecektir. Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı bir ilçede yaşamalarına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sayesinde, gerek Ortahisar'ımız da, gerekse Büyükşehir'imizde sosyal, kültürel ve sportif manada güzel çalışmalar hayat buldu. Trabzon'umuz bu manada birçok şehrin önünde. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim amacımız bu hizmet çıtasını bir adım daha ileriye taşımaktır. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizi genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla her kesimi ile kucaklayıp istişare kültürü içerisinde yöneteceğiz. Yıllarını bu şehirde geçirmiş, bu şehirde yaşamış, bu şehrin her caddesini, her sokağını, her mahallesini bilen kişiler olarak aldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Günlerdir sahadayız, halkımızın bize olan teveccühü omuzumuzdaki sorumluluğu daha da artırmakta. Desteği ile bizi heyecanlandıran herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı sandıktan zaferle ayrılana kadar seçim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Her bir Ortahisar'lı vatandaşın oyuna talibim. Seçimi vatandaşımız ile birlikte kazanacağız, bu şehri birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON