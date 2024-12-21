AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi yapıldı

Politika

Trabzon'da AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, AK Parti'nin temellerinin gençlik hareketiyle atıldığını söyledi.

Gençlerin siyasetin merkezinde yer almasıyla ülkenin daha güçlü hale geldiğini belirten Genç "Savunma sanayisinden teknolojiye, siyasetten spora her alanda gençlerimizin azmini ve başarısını görmek bizleri gururlandırıyor. Bu güçlü gençlik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha büyük başarılara imza atacak." dedi.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş ise ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde gençlerin yer aldığına işaret ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaşın altında 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti mensubudur. Milletvekillerimizin hemen hemen yarısı AK Parti Gençlik Kollarında siyaset yapmış ağabeylerimiz, kardeşlerimiz." diye konuştu.

Mevcut başkan Ömer Nazif Baytar'ın yeniden seçildiği kongreye, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı.