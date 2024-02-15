AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Vatandaşlarla Buluşuyor

Politika

Pamukkale'yi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, farklı mahallelerdeki ziyaretlerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yerel seçimler öncesindeki saha programlarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 15 Mayıs ve Hacıkaplanlar mahallelerinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Pekdemir, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Pamukkale'yi daha yüksek konumlara taşıma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Pekdemir, yeni döneme ilişkin projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, belediyecilikte empatinin önemine dikkat çekerek Pamukkale'nin esnaf dostu bir ilçe olacağını söyledi. Esnafların talep ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Pekdemir, "Esnaflarımız haile hem de ülke ekonomimizin temel taşlarından biri. Onların sorun ve taleplerine hızla ve etkin bir şekilde çözüm üretmek büyük önem taşıyor. AK Parti belediyeciliğinin temeli de 'insan dostu belediyecilik' anlayışıdır. Biz de bu anlayışla esnaf dostu belediye olarak Pamukkalemize hizmet edeceğiz" dedi.

Pekdemir'e STK temsilcilerinden destek

Esnaf ziyaretlerinin ardından kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında temaslarda bulunan AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Denizli Şubesi ile Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan Başkan Adayı Pekdemir, yeni döneme ilişkin merak edilen soruları titizlikle cevapladı. Samimi atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, oda başkanları Pekdemir'e desteklerini ifade ederken, belediye başkanlarının sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptılar. - DENİZLİ