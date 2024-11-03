AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı'nda Mehmet Ali Özdemir Dönemi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı'nda Mehmet Ali Özdemir Dönemi

AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı\'nda Mehmet Ali Özdemir Dönemi

AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi'nde yeni başkan olarak Mehmet Ali Özdemir seçildi. Kongrede parti yöneticileri ve milletvekilleri görev geçişi ve yeni dönemdeki projeleri değerlendirdi.

03.11.2024 19:08  Güncelleme: 19:13
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Ak Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı 8. Kongresi'nde başkanlığa Mehmet Ali Özdemir seçildi.

Pazarlar Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi'ne AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MKYK Üyesi Arzu Silin Günaydın, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Necip Filiz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, çevre belediye başkanları, parti yöneticileri ile delegeler ve partililer katıldı. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Fahri Karataş, 6 yıldır ilçe başkanı olduğunu ve ilk günkü heyecanla çalışacaklarını belirtti. Karataş, "Göreve geldiğimiz günden beri bu işin sorumluluğunu bilerek teşkilatımız ve tüm kademelerimizle çalışmalarımızı devam ettirdik. 2019 yılından bu yana ilçe başkanlığı yapıyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Mehmet Ali Özdemir başkanıma başarılar dilerim. Bundan sonra da biz AK Parti'nin yanında yer alacağız ve her zaman destekçisi olacağız. Yeni seçilen Pazarlar AK Parti İlçe Başkanımıza ve Yönetim Kurulu arkadaşlara başarılar dilerim. Bu ayrılık değil, bir nöbet değişimidir" dedi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ise, belediye başkanlığı döneminde Pazarlar'a yapılan yatırımları anlattı. Başkan Demirci, "AK Parti denince akla laf üstüne laf değil, icraat üstüne icraat gelir. 31 Mart 2024 seçimlerinde verdiğimiz sözlerin yüzde 70'ini hayata geçirdik. Bugüne kadar görev yapan Pazarlar AK Parti İlçe Başkanımız Fahri Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim rahat çalışmamızı sağladılar. Yeni görev alacak olan Mehmet Ali Özdemir'e ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Yine siyasetin asli gereği olan memlekete hizmet sevdası ile omuz omuza çalışacağız. Pazarlar'ın arzu ettiği ve hak ettiği hizmetleri hep beraber getireceğiz" dedi.

Merkez ve ilçe kongrelerini birlik beraberlik içerisinde coşkuyla gerçekleştirdiklerini ama Pazarlar Kongresi'nin destan yazdığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kongrelerle yenilenen ve güçlenen AK kadrolarımızla memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kongrelerimizin Kütahya'mız ve teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı da yaptıkları konuşmalarda partinin yaptığı hizmetleri değerlendirdiler. Protokol konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları okunup oylandı. Daha sonra Mehmet Ali Özdemir başkanlığında oluşturulan yeni yönetim tek tek sahneye çağırılarak toplu resim çekinildi.

Yapılan seçimlerde tek aday Mehmet Ali Özdemir başkanlığa seçilirken, Yönetim Kuruluna Yusuf Ertaş, Sahfet Ünal, Yasemin Altınkaya, Süleyman Yorulmaz, Tahsin Aksoy, Hüseyin Türkal, İbrahim Çoşkun, Mehmet Ergün, Yıldırım Tuncel ve Uğur Dündar seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Pazarlar İlçe Teşkilatı'nda Mehmet Ali Özdemir Dönemi - Son Dakika

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